Un policía de Parla en huelga de hambre tras negarle el alcalde del PSOE la conciliación familiar

Jorge es policía de Parla, tiene 9 hijos y acaba de empezar una huelga de hambre a las puertas del Ayuntamiento de este Consistorio socialista. El motivo es la negativa del alcalde, Ramón Jurado, (PSOE) a ofrecerle las medidas de conciliación familiar que Jorge lleva reclamando desde hace 8 meses, y que le resultan necesarias para poder dar la atención más básica a su numerosa familia.

Este agente de Parla solicitó al Ayuntamiento un horario de trabajo que fuera compatible con su vida privada. Jorge llegó a ofrecer al alcalde hasta 4 opciones diferentes para poder realizar sus funciones fuera del horario de mañana, para que esto le permitiera ayudar a su mujer a llevar a sus 9 hijos al colegio o al médico.

Recursos Humanos rechazó todas ellas y no le dio ninguna alternativa. El Ayuntamiento únicamente le ofreció una hora de flexibilidad horaria, lo que le resulta insuficiente. Ante la falta de una solución efectiva y real, Jorge se vio obligado a acudir en dos ocasiones con dos de sus hijos, de 1 y 2 años, por un breve espacio de tiempo a su centro de trabajo, a la comisaría de Parla. Esta acción llevó al regidor socialista a abrirle un expediente disciplinario por el que se enfrenta a hasta tres meses de suspensión empleo y sueldo.

Más tarde, Recursos Humanos instó a Jorge a llevar este caso a los juzgados y eso fue lo que hizo. Se encuentra a la espera de juicio, y por el momento la medida cautelar que solicitó ha sido también rechazada.

En medio de toda esta batalla, el Consistorio gobernando por el PSOE, comenzó a analizar los gastos de su familia, llegando a afirmar que «sí tenían dinero para pagar comedor escolar, podrían contratar servicio doméstico». Pero lo cierto es que sus hijos no se quedan en el comedor, sino que comen de tupper en el centro escolar donde además están becados por obtener buenas notas.

El policía local está muy disgustado con el alcalde porque considera que le ha mentido descaradamente. «Me prometió que me iba a facilitar mi salida a otro municipio donde sí pudiera obtener una conciliación». Ramón Jurado también se comprometió al archivo del expediente disciplinario, ya que, de lo contrario, ningún otro Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid aceptaría un cambio de destino a un agente expedientado.

En todo este tiempo, Jorge ha intentado tres permutas, es decir, cambiar su plaza de policía con la de otro funcionario, pero las tres veces se le ha denegado en destino cuando, al pedir referencias, han tenido conocimiento de dicho expediente.

Recientemente Jorge ha conseguido un traslado temporal en comisión de servicios para poder desplazarse a otra localidad. En otro Ayuntamiento le hicieron un cuadrante de conciliación y tenía cerradas hasta sus vacaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento socialista de Parla ha vuelto a maniobrar para que esto no suceda y lo ha impedido alegando que en Parla hay muy pocos policías y que no pueden prescidir de su plaza.

«Dicen que mi marcha genera un impacto en el servicio que no se pueden permitir, pero la verdad es que Parla tiene agentes de sobra, más de 150 policías y otros dieciséis en la academia», asegura el afectado en huelga de hambre.

A día de hoy, Jorge no puede ponerse en contacto con el alcalde porque cada vez que pide una nueva reunión con él, desde su gabinete de prensa se le niega esta comunicación.

Jorge se va a quedar allí en horario de atención al público del Ayuntamiento estos primeros días pero, posteriormente, no descarta quedarse a dormir allí en la calle si empieza a perder fuerzas y no puede conducir. «Ya no tengo nada que perder, si tengo que dar la vida por esto y por mis hijos lo haré. No tengo fuerzas para nada más».

Y añade que, «durante estos últimos ocho meses he hecho todo lo que estaba en mi mano por tratar de dar solución a esta situación. No me cabe en la cabeza que el Ayuntamiento de Parla no sea capaz de encontrar la manera de encuadrarme en un turno en el que me sea posible conciliar, cuando en policía prestamos servicio las 24 horas del día. Pero si no están dispuestos a hacer absolutamente nada para propiciar la conciliación (que supuestamente tengo garantizada por ley) al menos debería por humanidad permitirme salir de Parla para trabajar en un municipio que sí está dispuesto a concedermela. Están condenando a una mujer y a nueve niños pequeños a padecer una situación que tendría una solución bien sencilla con solo un poco de buena voluntad».

Versión del Ayuntamiento

OKDIARIO ha hablado también con fuentes municipales que han asegurado que este agente ha protagonizado «diversas situaciones de índole organizativa y disciplinaria tanto con sus superiores como compañeros y compañeras, motivo por el que se llegó a iniciar un expediente por presunto acoso laboral».

Una afirmación que niega categoricamente el afectado. «Nunca jamás he sido sancionado en vía disciplinaria desde que soy policía. Nunca jamás se me ha abierto un expediente disciplinario por acoso laboral a ningún compañero. Eso es falso y jamás ha sucedido. Yo sí he dado parte de un mando al que le han abierto un protocolo por acoso laboral», asegura Jorge negando la versión del Ayuntamiento.

Fuentes municipales también señalan que el policía solicitó pasar al turno de noche con argumentos de conciliación y, sin embargo, «en lugar de agotar sus derechos de permiso de paternidad (de los cuales solo disfrutó inicialmente seis semanas de las dieciocho disponibles ), el agente acudió a su puesto de trabajo acompañando de dos de sus hijos menores, lo que representa un riesgo para los pequeños y una grave incidencia operativa. Esto motivó la incoación de un expediente disciplinario por falta grave», aseguran las fuentes consultadas por este medio.

Por último, el Consistorio mantiene que «se está trabajando en la búsqueda de fórmulas que permitan una solución definitiva, supeditada a la cobertura de su vacante para no comprometer la operatividad del Cuerpo, entre las que se encuentran la negociación en el nuevo convenio de esta irregular situación y otra posible pudiera ser el regresar el agente a su ciudad de origen, donde aun conserva su plaza».

Sin embargo, Jorge no cree en esta buena fe del Ayuntamiento porque, en la mañana de este martes, el comisario de la policía local del Consisitorio le ha amenazado con que, si sigue ahí en el día de mañana, se le abrirá un nuevo expediente.