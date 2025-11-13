Izquierda Unida acusa a la concejal de Podemos en Parla, Carla Escudero Valero, de intentar hacer que despidiesen a un trabajador al que se le había detectado un cáncer, alegando «falta de implicación en el trabajo». Así lo asegura en un comunicado difundido este jueves, en el que reclama a Podemos la expulsión esta concejal y su reprobación.

Por su parte, el grupo Podemos está valorando tomar acciones legales contra IU, sostiene que estas acusaciones son infamias.

Según IU, tras la dimisión de la anterior portavoz del grupo municipal en septiembre , Carla Escudero «intentó hacerse con el control del grupo municipal sin el consenso de las partes que formaban la coalición Podemos-Izquierda Unida».

Afirma que «trató de hacerse con la portavocía para asegurarse un sueldo y despedir al secretario del grupo (por entonces perteneciente a Izquierda Unida) para nombrar a una persona elegida por ella, sin consenso del grupo municipal y saltándose un acuerdo por escrito entre Podemos e IU».

Y para deshacerse del anterior secretario del Grupo Municipal, la concejal de Podemos «ofreció al alcalde de Parla retirar una comisión de investigación contra su persona a cambio de la cabeza del trabajador», expone en el comunicado.

También la acusa de machaque psicológico

IU señala tras la negativa del alcalde, Escudero siguió intentando deshacerse del secretario y solicitó por escrito el cese inmediato del trabajador, al que se le había detectado un cáncer recientemente, «a la vez que trataba de machacar le psicológicamente para hacer que se marchase por voluntad propia».

Además, asegura que «no es la primera vez que da ese tipo trato vejatorio a trabajadores municipales». En este sentido, afirma que «hay testimonios de trabajadoras de la Concejalía de Igualdad a las que gritaba, les prohibía hablar con el secretario de grupo, controlaba sus horarios hasta el punto de ponerles pegas a las trabajadoras que tenían citas médicas, y utilizaba a las técnicos de la Concejalía como chófer personal cuando ostentaba el cargo de concejala de Igualdad».

La versión de Podemos

Desde Podemos declaran a OKDIARIO que Carla Escudero «no trató de hacerse con la portavocía, puesto que era portavoz adjunta cuando Vanesa Calle era portavoz y con su dimisión, Carla pasó a ser la portavoz automáticamente». Vanesa Calle presentó su renuncia tras financiar el PSOE un encierro taurino con dinero público. Asimismo, afirman que no les consta «ninguna baja médica por enfermedad en el grupo municipal».

Respecto a la acusación de «trato vejatorio a trabajadores municipales», desde Podemos indican que «el trato con las trabajadoras de la concejalía de igualdad era a través de su cargo de confianza, Raquel García», y que Carla Escudera «nunca se dirigió directamente a las trabajadoras con malas formas».

Además, critican que IU hable de usar de chofer a la técnico, pese a que durante el tiempo que Podemos ha tenido las competencias de igualdad no ha tenido técnico, algo que es fácilmente comprobable dirigiéndose a Recursos Humanos.