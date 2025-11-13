Ayuso llama a Sánchez «el inquiokupa de La Moncloa» porque «ha dejado de pagar y se queda igualmente»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho este jueves en el pleno de la Asamblea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «el inquiokupa de La Moncloa» porque «ha dejado de pagar y se queda igualmente» en el poder. Ayuso ha denunciado también que el Ejecutivo central «se ha convertido en un moroso» y que quiere que Madrid sea «su cajero automático».

En su intervención en la Asamblea de Madrid, la presidenta ha destacado «los delirios independentistas que amenazan cada día» a Sánchez «y que nuevamente vendrán con una ofensiva y otra vez con una nueva negociación a punta de pistola para sangrarnos a todos los españoles».

Ayuso ha deslizado que Sánchez «se ha convertido, ahora sí, en un inquiokupa con todas las de la ley», justifica toda petición procedente del independentismo catalán y vasco para poder seguir al frente del Gobierno «unos días más».

«¿Y por qué inquiokupa?», ha continuado Isabel Díaz Ayuso. «Porque lo hace como los inquiokupas, ahora es el inquiokupa de La Moncloa», se ha repetido. «Porque llega al Gobierno y no tiene Congreso, no tiene Senado, no tiene Presupuestos, por lo tanto no tiene contrato, no tiene palabra, ha dejado de pagar y decide que se queda igualmente, aunque cree ciudadanos vulnerables, es decir los inquiokupados, el resto de los españoles», ha expuesto la jefa del Ejecutivo regional.

«Así es como estamos. ¿Y qué le queda? El insulto, el muro y Franco. Ahí es donde quería tener a España. Enfrentada, dividida, con las instituciones deslegitimadas», ha completado Ayuso, para subrayar a continuación que por el Gobierno, en España «solamente nos llevamos bien con Bildu, con el entorno político de aquellos que han causado tanto daño en España».

«Eso sí que es la auténtica corrupción, mantenerse en el poder de esta manera. Pero va a hacer falta lo que sea con tal de que su familia y su entorno, por condenado que sea, quede amnistiado y mientras tanto España desastrada, para que no hablemos de los problemas personales ni de Begoña Gómez, ni del hermano, ni de todo lo que ocurre en su entorno», ha zanjado la dirigente del Partido Popular.

Sánchez, contra todos

Díaz Ayuso ha castigado al Gobierno por volverse «auténticamente autócratas, porque persiguen a las empresas, y ahora es Quirón, pero fue Ferrovial, fue Mercadona, fue Inditex, y son autócratas porque abandonan al pueblo ante sus verdaderos problemas, con robos, violaciones, abandono de la policía…», ha detallado.

Ayuso ha insistido en que al Gobierno de la nación «le dan igual» los problemas de los ciudadanos porque solo «llaman a las barricadas, negando la propiedad», además de asegurar que falta «transparencia» porque «utilizan fontaneros pagados por el PSOE para perseguir a jueces o a fiscales».

También ha vuelto a comparar la situación del España con Venezuela pese a que algunos lo consideren «exagerado». «Como autónomo, como persona molesta para el Gobierno, o como medio de comunicación a funcionario independiente. Cuando te toca de cerca, sí que se está en Venezuela. Cuando se mira para otro lado, se está en la antesala de Venezuela. Y en cuanto combates de frente al proyecto autoritario de Sánchez, estás en la plena Venezuela. Y lo han hecho con Rosalía, con Carlos Sobera, lo han hecho hasta con Rafa Nadal», ha censurado.