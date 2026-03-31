Cuerpo comete el mismo fraude que Sánchez: el presidente también autoplagió dos artículos con más autores

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, autoplagió en su tesis doctoral del año 2017 hasta 28 páginas de un artículo cofirmado con la profesora Pilar Poncela que ya había publicado en un documento de Funcas cinco años antes. Este patrón de fraude, el autoplagio de Cuerpo que revela OKDIARIO este martes, también se dio en la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fusiló dos artículos previos donde aparecía junto al profesor Juan Padilla Fernández-Vega como «coautores».

Así, en el portal bibliográfico de Dialnet y en la propia publicación de Funcas, Cuerpo y Poncela -que luego precisamente fue la directora de su tesis- aparecen como autores del artículo denominado Pronóstico económico con modelos multivariantes a lo largo del ciclo económico (Economic Forecasting with multivariate models along the business cycle), fechado en 2012.

Se da la circunstancia de que Cuerpo no cita en ningún momento de la tesis doctoral -defendida en 2017- dicho artículo que publicó cinco años antes a través de Funcas (ver aquí) junto a Pilar Poncela, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. De esta manera, Carlos Cuerpo incumple el código ético de la UAM.

En concreto, el hoy ministro de Economía presentó en junio de 2017 la tesis titulada Análisis y pronóstico macroeconómico: una investigación empírica (Macroeconomic analysis and forecasting: an empirical investigation) en el Departamento de Análisis Económico: Economía Cuantitativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Un trabajo que tiene acceso abierto (ver aquí) y que versa sobre los desequilibrios y choques macroeconómicos.

Esta tesis, de 112 páginas incluyendo agradecimientos, resumen, gráficos y referencias bibliográficas, tiene cuatro capítulos. Es el tercero de ellos, que se titula Pronóstico a lo largo del ciclo económico (Forecasting along the business cycle), donde Cuerpo reproduce como si fuera contenido original toda una serie de textos, epígrafes, gráficos y fórmulas a lo largo de 20 páginas, que son prácticamente idénticas al contenido del mencionado artículo. De hecho, el título del tercer capítulo de la tesis y el del artículo de 2012 son muy similares, como puede comprobarse.

La tesis de 2017, en su conjunto, amplía el artículo de 2012, llevando el período muestral de «2010Q4» hasta «2016Q4», añade el análisis del período post-crisis e incorpora los modelos VAR y BVAR como elementos comparativos adicionales. Sin embargo, más allá de esta actualización, el contenido esencial de la investigación es el mismo, calcado al artículo ya publicado en 2012.

Por ejemplo, como reproduce aquí OKDIARIO, la página 6 del citado artículo aparece fusilada completamente por Cuerpo en la página 57 de la tesis doctoral que defendió cinco años después. En ningún momento, el actual vicepresidente primero del Gobierno referencia que esos párrafos están extraídos del artículo de 2012 firmado junto a su profesora Poncela.

La página 6 del artículo de Cuerpo de 2012 aparece fusilada sin cita en la página 57 de la tesis.

Carlos Cuerpo —licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003 y Máster en Economía por la London School of Economics en 2004— no cita explícitamente en sus 112 páginas de la tesis doctoral (ni en el texto, ni como nota al pie, ni en la bibliografía) el artículo de 2012 como fuente de los pasajes reproducidos, cometiendo así autoplagio y faltando a las normas de transparencia académica habituales, incluido el propio código ético de la Universidad Autónoma de Madrid.

Este código ético que incumple Cuerpo señala en su apartado sobre «autoría y honestidad» que «se deben evitar prácticas dirigidas a la mejora artificial del currículum vitae, como la doble publicación y el autoplagio».

Por su parte, las directrices del Comité de Ética de la Publicación (COPE, por sus siglas en inglés) consideran el autoplagio, también denominado «reciclaje de texto» o publicación redundante, como una «violación de la integridad científica cuando se reutiliza material propio sin citar adecuadamente la fuente original».

Asimismo, la plataforma Turnitin clasifica explícitamente el autoplagio como un tipo de plagio. «El autoplagio se produce cuando un escritor reutiliza su propio trabajo o datos anteriores en un nuevo texto sin que el lector lo sepa», indica.

El precedente de Sánchez

Como publicó OKDIARIO en exclusiva en septiembre de 2018, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, autoplagió en su tesis doctoral de 2012 dos artículos científicos escritos con el profesor Juan Padilla Fernández-Vega que luego fueron fusilados en su investigación final. De igual manera, como hizo Carlos Cuerpo, Sánchez en ningún momento citó tales artículos a lo largo de las 324 páginas de la tesis. En este precedente, para más inri, Padilla incluso formó parte del tribunal que evaluó el trabajo de postgrado del hoy jefe del Ejecutivo, otorgándole un «apto cum laude».

En su tesis doctoral, titulada Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012) y defendida en la Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC) en noviembre de 2012, Sánchez reprodujo como si fueran aportaciones totalmente originales párrafos enteros de esos dos artículos publicados meses antes por él junto a Juan Padilla Fernández-Vega, profesor de la UCJC, y la directora de su tesis, María Isabel Cepeda González, de la Universidad Rey Juan Carlos.

Un párrafo entero de la tesis de Sánchez que ya figuraba en un artículo escrito con Padilla.

Padilla y Sánchez coincidieron como docentes en el Departamento de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Uno de los artículos firmado con Padilla se tituló La diplomacia económica de los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado, y pudo leerse en el Boletín Económico de Información Comercial Española (ICE) número 3031.

Por su parte, el otro texto, donde ambos autores sumaron la firma de Cepeda, se denominó Innovaciones en la Diplomacia Económica Española: Los Planes Integrales de Desarrollo de Mercado. Este se publicó en Anales de Economía Aplicada. Los efectos de la crisis y el futuro de la sociedad del bienestar, una obra editada por Delta y la Asociación Científica Internacional de Economía Aplicada (Asepelt).