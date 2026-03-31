El PP ironiza tras el autoplagio de Cuerpo destapado por OKDIARIO: «El mejor vicepresidente para Sánchez»

El Partido Popular ha ironizado este martes a través de las redes sociales sobre el autoplagio en la tesis doctoral del ahora vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, destapado por OKDIARIO. «El mejor vicepresidente para Pedro Sánchez», han señalado, haciendo referencia a la exclusiva que este mismo medio publicó en 2018, en la cual se reveló que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, autoplagió en su tesis doctoral de 2012 dos artículos científicos escritos con el profesor Juan Padilla Fernández-Vega.

Por su parte, la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, también ha satirizado la situación en una publicación de su perfil de X: «Si un Cuerpo se reproduce a sí mismo, no es plagio, es mitosis», subraya.

El mejor vicepresidente para Pedro Sánchez. pic.twitter.com/ibTXyA83ET — Partido Popular (@ppopular) March 31, 2026

El autoplagio de Carlos Cuerpo

Cuerpo autoplagió en su tesis, denominada Análisis y pronóstico macroeconómico: una investigación empírica y defendida en la Universidad Autónoma de Madrid, 28 páginas de un artículo que él mismo había publicado cinco años antes a través de Funcas, llamado Pronóstico económico con modelos multivariantes a lo largo del ciclo económico.

Lo más llamativo del caso es que Cuerpo no cita en ningún momento de su tesis (la cual fue presentada en 2017) el trabajo previo del que extrajo ese material, publicado originalmente en 2012 junto a Pilar Poncela, quien fue la directora de su trabajo de postgrado. Una omisión que, según el código ético de la propia Universidad Autónoma de Madrid, constituye una infracción de sus normas de integridad académica.

Esta tesis, de 112 páginas incluyendo agradecimientos, resumen, gráficos y referencias bibliográficas, tiene cuatro capítulos. Es el tercero de ellos, que se titula Pronóstico a lo largo del ciclo económico (Forecasting along the business cycle), donde Cuerpo reproduce como si fuera contenido original toda una serie de textos, epígrafes, gráficos y fórmulas a lo largo de 28 páginas, que son prácticamente idénticas al contenido de ese artículo que él mismo firmó junto a Poncela para la edición de Documentos de Trabajo de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), año 2012.

El ahora vicepresidente primero no cita explícitamente en sus 112 páginas de la tesis doctoral (ni en el texto, ni como nota al pie, ni en la bibliografía) el artículo de 2012 como fuente de los pasajes reproducidos, cometiendo así autoplagio y faltando a las normas de transparencia académica habituales, incluido el propio código ético de la Universidad Autónoma de Madrid.

Este código ético señala en su apartado sobre «autoría y honestidad» que «se deben evitar prácticas dirigidas a la mejora artificial del curriculum vitae, como la doble publicación y el autoplagio».