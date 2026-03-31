La deuda pública de España se disparó un 4,8% al cierre de 2025 en comparación con 2024, alcanzando los 1,698 billones de euros, según los datos del Banco de España publicados este martes. Tan sólo en el cuarto trimestre el endeudamiento de las administraciones públicas se incrementó en 77.652 millones de euros. Es más, a lo largo del 2025 esta variable llegó a registrar máximos históricos.

Con todo, en los últimos tres meses, la deuda pública se relajó un ligero 0,7% respecto al récord registrado en el tercer trimestre. Una caída que, sin embargo, no desmerece el considerable nivel que ha registrado a finales de año.

Por otro lado, el crecimiento poblacional, que ha impulsado el Producto Interior Bruto (PIB) de España como han afirmado reputadas organizaciones, ha permitido que el endeudamiento haya caído en relación al PIB hasta el 100,7%, lo que supone un punto porcentual menos que la tasa anotada en 2024.

Un juego de números que ha permitido al Ejecutivo socialista sacar pecho del endeudamiento de la administración, pese a que este, en términos absolutos, ha crecido con fuerza.

De hecho, si se atiende a sólo la deuda del Gobierno central, es decir, aquella de la que el responsable último es Pedro Sánchez, esta ha aumentado un 4,9% en 2025, o lo que es lo mismo, por encima de la media del total.

La deuda pública en 2025

«Por componentes, la deuda del Estado alcanzó los 1.549 millones de euros en este trimestre (91,8% del PIB), que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo período de 2024», asegura el organismo.

«Para las Otras Unidades de la Administración Central, el saldo fue de 34 millones de euros (2% del PIB) en diciembre de 2025, un 6,9% inferior al registrado el año anterior», explica el Banco de España. Esto refleja que el mayor esfuerzo para contener el endeudamiento se encuentra en otras administraciones.

Tanto es así que el banco central cifra «la deuda de las comunidades autónomas (CCAA) según el PDE» en «los 342 millones de euros (20,2% del PIB), con un crecimiento interanual del 1,7%». Un crecimiento muy inferior a la media de todo el sistema público.

«Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (9,4%), Canarias (10,8%), Madrid (11,3%), País Vasco (11,5%) y Asturias (12,3%)», detalla el organismo.

«Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,7%, seguida de la Región de Murcia (31,2%), Castilla-La Mancha (28,3%) y Cataluña (28,2%)», asegura.

De cara al futuro, el Ejecutivo estima que se situará en el 100,9% del PIB en el año 2026, aunque desde el Ministerio de Economía han confirmado que ahora mismo se están actualizando y revisando las previsiones macroeconómicas sobre las que se asentarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, debido al impacto de la guerra en Irán y a las medidas anticrisis.

Más adelante, el Gobierno estima una deuda del 100% en el 2027 y del 99,1% en el 2028 para, a más largo plazo, caer al 90,6% en el 2031 y al 76,8% en el 2041. Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.