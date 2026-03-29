Begoña Gómez en una reunión con sus socios: «Buscamos fondos de inversión del Gobierno»

Begoña Gómez ha mantenido una intensa colaboración profesional con el think tank G100, un grupo de «expertos» promovido por El Hueco -entidad radicada en Soria- en el que, como ha ido contando OKDIARIO, la esposa de Pedro Sánchez tenía un papel protagonista. Gómez participó como «relatora» de proyectos sobre la repoblación en su condición de directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía en la Universidad Complutense. La mujer de Sánchez y sus socios de la España Vacía no ocultaban que estos proyectos, a implementar en los ayuntamientos más afectados por la despoblación, precisarían de financiación por parte del Gobierno. Y la propia Gómez lo expresó abiertamente en una de las reuniones de trabajo del grupo, que tuvo lugar en abril de 2021.

«La innovación social y la nueva economía suponen una oportunidad en las zonas rurales. Pero esa oportunidad, desde luego, tiene que tener un marco regulatorio, legislativo y financiero. Buscamos mucha financiación y sobre todo que se generen fondos de inversión, bien impulsados por el Gobierno o por empresas privadas», completó la esposa del presidente socialista, que participaba en este encuentro desde el despacho de La Moncloa que usa habitualmente para sus actividades privadas, como ya desveló este periódico.

En otra de las reuniones del grupo G100 también se reveló la financiación recibida por parte del Ejecutivo. «El último año, los tres proyectos que presentamos a la convocatoria del Ministerio [de Transición Ecológica], con diferentes ayuntamientos, han salido adelante, han conseguido financiación para poder ponerse en marcha y eso es muy importante», destacó el director de El Hueco, Joaquín Alcalde.

Entre 2022 y 2023, esta iniciativa sobre la España Vacía recibió 136.078,62 euros a través de dos subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para «el impulso, la diversificación y la reactivación económica de zonas con especiales dificultades demográficas».

Apoyo de Sánchez

La mujer de Pedro Sánchez ha colaborado muy activamente con la organización El Hueco, tanto a través del proyecto G100 como de la Feria Presura, una de las citas más importantes sobre la despoblación y el mundo rural en España. La implicación de Begoña Gómez tuvo su culmen en 2021, cuando el propio Sánchez se encargó de inaugurar la feria.

Apenas un mes después de la reunión de Begoña Gómez y sus socios, el Gobierno impulsó un ambicioso plan para reactivar el mundo rural, dotado con 10.000 millones de fondos europeos. El denominado Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico fue apadrinado por el propio Sánchez, quien aplaudió que «nuestros pueblos y aldeas deben ser territorios de esperanza».

El año siguiente, Gómez siguió promocionando sus actividades sobre la despoblación. En enero, asistió telemáticamente a una reunión en la que participó el secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya.

El encuentro, promovido también por El Hueco, tenía como objetivo la presentación del llamado Mecanismo Rural de Garantía en España. Se celebró en la sede del Gobierno de Navarra –participó también el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza– y la esposa de Pedro Sánchez defendió la urgencia de adaptar la legislación a las necesidades y retos del mundo rural.