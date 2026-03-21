Begoña Gómez hizo ‘lobby’ ante cargos del Gobierno con una ONG subvencionada con 1,8 millones

El 21 de enero de 2022, Begoña Gómez participó en una reunión a la que también se convocó al secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, en Navarra. El encuentro tenía como objetivo la presentación del llamado Mecanismo Rural de Garantía en España provocar cambios legislativos hacia el mundo rural. El encuentro se celebró en la sede del Gobierno foral –participó también el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza– y estuvo promovida por El Hueco, la plataforma con la que la mujer del presidente del Gobierno ha colaborado activamente. El Hueco es un proyecto orientado a la España Vacía, respaldado por Cives Mundi, una ONG que ha recibido al menos 1,8 millones del Ejecutivo socialista.

Gómez participó telemáticamente en la reunión, desde el despacho de La Moncloa que, como ha revelado OKDIARIO, emplea para sus actividades privadas.

La esposa de Pedro Sánchez defendió la urgencia de adaptar la legislación a las necesidades y retos del mundo rural.

«Cualquiera de nosotros puede ir a una zona rural y ser muy feliz. Pero con lo bucólico y poético no se come, hay que ser realistas», señaló.

En el encuentro, bajo el lema Ruralizar las leyes, una cuestión de justicia, se trasladó la necesidad de implantar el conocido como Rural Proofing, una revisión de la normativa desde una perspectiva rural, con la evaluación de los efectos territoriales y sobre el medio de las políticas públicas.

Begoña Gómez participó en este proyecto a través del G100, un grupo de «expertos» en el mundo rural auspiciado por El Hueco, que promueve distintas iniciativas sobre el mundo rural. La mujer de Sánchez colaboró en varias ediciones, en las que la plataforma recibió además financiación por parte del Gobierno de Sánchez.

En uno de esos encuentros, también desde el despacho de La Moncloa, enfatizó incluso su condición de «mujer de Pedro Sánchez».

Igualmente, Gómez ha empleado estos encuentros sobre la España rural para promocionar la plataforma para empresas por la que ahora está imputada por los delitos de apropiación indebida e intrusismo. La mujer del presidente del Gobierno, cabe recordar, registró a su nombre una marca comercial que ofrecía una plataforma idéntica a la que Indra, Google y Telefónica habían desarrollado para la Complutense y que era, por tanto, propiedad de la institución académica.

Subvenciones

En los últimos años, Begoña Gómez ha mostrado un gran interés por la España vacía, formando parte del entramado encabezado por la ONG Cives Mundi, destinataria de numerosas subvenciones del Gobierno.

En concreto, esa ONG ha recibido casi 1,8 millones en ayudas del Ejecutivo, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores -Agencia de Cooperación para el Desarrollo- y de Transición Ecológica.

Cives Mundi convoca anualmente la feria Presura, uno de los encuentros más relevantes sobre despoblación. El propio Sánchez inauguró una de sus ediciones, en 2021.

En esa ocasión, el presidente socialista anunció un ambicioso plan para reactivar el mundo rural, dotado con un presupuesto de 10.000 millones de fondos europeos.