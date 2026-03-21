Begoña Gómez está pentaimputada por cosas como ésta

Ahora que el juez Peinado ha mandado a juicio –a expensas de lo que resuelva la Audiencia Provincial de Madrid– a Begoña Gómez por cinco delitos tras constatar que «existen indicios suficientes de verosimilitud delictiva», la información que este sábado publica OKDIARIO sirve para retratar el comportamiento de la mujer del presidente del Gobierno, la que, según el juez, «experimentó un cambio inmediato y significativo» en su trayectoria profesional nada más llegar su marido a la Moncloa.

El 21 de enero de 2022, Begoña Gómez participó en una reunión a la que también se convocó al secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, en Navarra. El encuentro tenía como objetivo la presentación del llamado Mecanismo Rural de Garantía en España para provocar cambios legislativos hacia el mundo rural. El encuentro se celebró en la sede del Gobierno foral –participó también el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza– y estuvo promovida por El Hueco, la plataforma con la que la mujer del presidente del Gobierno ha colaborado activamente. El Hueco es un proyecto orientado a la España Vacía, respaldado por Cives Mundi, una ONG que ha recibido al menos 1,8 millones del Ejecutivo socialista. O sea, la ONG en la que participa la mujer del presidente del Gobierno se lleva 1,8 millones de euros del Gobierno del marido de Begoña.

Gómez participó en este proyecto a través del G100, un grupo de «expertos» en el mundo rural auspiciado por El Hueco, que promueve distintas iniciativas sobre el mundo rural. La esposa de Sánchez se servía de estos encuentros para promocionar la plataforma para empresas por la que ahora está imputada por los delitos de apropiación indebida e intrusismo. La mujer del presidente del Gobierno, por si fuera poco, registró a su nombre una marca comercial que ofrecía una plataforma idéntica a la que Indra, Google y Telefónica habían desarrollado para la Complutense y que era, por tanto, propiedad de la institución académica. Sirva la información que hoy ofrece OKDIARIO como ilustrativa de un comportamiento que para el juez Peinado es delictivo.