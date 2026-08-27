El Gobierno ya admite que no hará «devoluciones masivas» de los menas de Ceuta y los trasladará a la Península

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha rechazado este jueves las propuestas de «deportaciones masivas» de los menores que entraron ilegalmente en Ceuta durante la invasión del pasado 30 de julio, como reclama el Partido Popular y ha exigido también Marruecos.

«Insisto mucho en este aspecto porque no vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente. Vamos a poner en marcha todos los mecanismos que establece la ley», ha apuntado Rego, durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, en el Ministerio de Derechos Sociales.

La ministra ha defendido los traslados directos entre comunidades autónomas mediante acuerdos de cooperación; un mecanismo para ofertar de manera inmediata alrededor de 500 plazas en la Península gestionadas por entidades, manteniendo la tutela la ciudad autónoma de Ceuta y el acogimiento familiar.

En cuanto al retorno de estos niños y adolescentes a su país de origen, la ministra ha explicado que, para que se lleve a cabo, se tiene que cumplir con «una serie de directrices». Además, ha señalado que «la manera de destensionar el territorio es trasladar los niños a Península», porque de esta manera se podrá trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles.

Rego ha revelado que existen 600 expedientes que se han remitido a Marruecos por parte de la Fiscalía de Menores para que acredite la situación familiar de los menores inmigrantes, y que esperan respuesta. La ministra ha señalado la «complejidad que tiene el retorno de menores, que no es algo sencillo».

Ha añadido que la «prioridad» debe ser sacar a todas las personas de la calle y dar una acogida «digna». «Y, a partir de ahí, poder empezar a trabajar con los distintos perfiles y las distintas situaciones, tanto para adultos como para niños y niñas. Esta es la urgencia y tenemos la obligación de coordinar los esfuerzos de la mejor manera posible para que esto se haga cuanto antes, con carácter inmediato», ha expuesto.

«En este momento, hablamos de un elevado número de niñas, estamos hablando de aproximadamente 700 niñas y estamos hablando de muchos niños y niñas menores de 13 años, es decir, el perfil migratorio ha cambiado», ha asegurado la ministra.