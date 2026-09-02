Darío Moreno (Alcoy, 1988) es alcalde de Sagunto y miembro de la Ejecutiva de Diana Morant en el PSOE de la Comunidad Valenciana. Moreno no está entre los socialistas críticos con los líderes de su partido. Sin embargo, su decisión de convocar una concentración de apoyo a Ceuta lo sitúa como uno de los pocos regidores de la formación de Pedro Sánchez que convocan o asisten a estos actos de solidaridad con la ciudad autónoma. Su decisión llega en un momento delicado después de que el PSOE pidiera a sus ediles, a través de una circular interna, que no secundaran las manifestaciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) este miércoles 2 de septiembre a las 20:00 horas porque considera que «el PP las usa para ir contra el Gobierno».

El regidor socialista no esconde su rechazo al llamamiento de la FEMP. A la presidenta de este organismo, la también alcaldesa de Jerez y política del PP, María José García-Pelayo, le reprocha que no haya consensuado el texto de la movilización con las formaciones de izquierda. Sin embargo, pese a no secundar esa concentración, sí considera que es necesario salir a la calle por Ceuta: «Si ocurriera cualquier tipo de tragedia a gran escala en mi municipio, a mí me gustaría ver cómo España se vuelca con Sagunto y cómo todo el mundo nos traslada esos mensajes».

El manifiesto firmado por este regidor valenciano, que finalmente no han suscrito los partidos conservadores, habla de «la soberanía española y de que Ceuta es española». «Tiene sentido esta concentración para decirles a los ceutíes que no están solos y solas, estamos aquí con vosotros y vamos a hacer lo posible para que vosotros también recuperéis esa normalidad», recalca. El documento también incluye referencias a los extranjeros llegados a Ceuta: «Seamos sensibles hacia la situación de esas personas migrantes y sobre todo, pongamos la atención en la protección de los menores».

PREGUNTA.- ¿Por qué se convoca esta manifestación?

RESPUESTA.- Porque somos sensibles a la realidad. La ciudadanía también nos ha mostrado su preocupación por la situación de Ceuta. Lo estamos viendo en los medios de comunicación continuamente. Tenemos simpatía y empatía hacia lo que están viviendo en Ceuta y, por tanto, queremos también expresar nuestra solidaridad. Pero no nos vemos representados por esa convocatoria que ha hecho la presidenta de la FEMP de forma unilateral a las 20:00 horas. Creemos que cuando se hacen las cosas bien, se hacen con consenso, hablando con todos los partidos y no con un lema al que no se le ha dado contenido. ¿Qué se esconde detrás de decir que queremos solidaridad con Ceuta? Tiene que haber un compromiso real con Ceuta y también con los derechos humanos. Todo eso no se ha tratado. Lo que ha habido es una convocatoria unilateral inmediatamente politizada y utilizada. Creíamos que esa convocatoria de las 20:00 horas había estado mal organizada desde el principio y claramente instrumentalizada. Hemos querido que ese grito que nos está pidiendo la ciudadanía de unión a favor de Ceuta estuviese presente en Sagunto. Por eso, hemos convocado nuestra propia convocatoria a las 12:00 horas, con una perspectiva totalmente institucional, hablando con todos los partidos políticos e intentando conseguir ese consenso que no se ha conseguido a nivel nacional.

P.- ¿Qué incluye este manifiesto?

R.- Lamentablemente, no hemos podido contar con todos los partidos políticos. PP y Vox han dado la orden de no participar en esta convocatoria apolítica, no significada con ningún partido, que muestra nuestra solidaridad. El manifiesto está abierto para que todo el mundo pueda aportar y para que pueda representar al conjunto de la sociedad española. Hablamos, en primer lugar, de solidaridad hacia Ceuta y hacia todos sus vecinos y vecinas. Hablamos de más recursos para conseguir la normalidad de Ceuta en el menor tiempo posible. Hablamos específicamente de la soberanía española y de cómo Ceuta es española, que evidentemente es una parte central de estas reivindicaciones. También hablamos de que todo se tiene que hacer con un respeto absoluto a la legalidad y siempre desde el prisma de los derechos humanos. Las personas migrantes también son víctimas de toda la situación que se ha dado. De hecho, según varias organizaciones, hemos tenido más de 100 muertos en esta crisis. Por tanto, toca repensar qué es lo que ha ocurrido, que seamos sensibles hacia la situación de esas personas migrantes y, sobre todo, pongamos la atención en la protección de los menores. Todo eso también forma parte del manifiesto. Hay que dar una respuesta para que Ceuta recupere la normalidad, pero lo tenemos que hacer también desde esa perspectiva de los derechos humanos. Por eso hemos compartido el manifiesto con entidades, asociaciones y sindicatos, para que pueda representar al conjunto de la sociedad española.

P.- ¿Por qué no se consideraba representado al PSOE en esa idea inicial de la convocatoria?

R.- En primer lugar, por las formas. Cuando realmente quieres que algo tenga consenso, lo que haces es hablarlo con los diferentes partidos que están representados en la organización que diriges, como hemos hecho nosotros, e intentar entre todos acordar la mejor acción para mostrar la solidaridad del pueblo español con Ceuta. En segundo lugar, tienes que dotar la convocatoria de contenido. Tienes que explicar exactamente de qué estamos hablando cuando dices solidaridad con Ceuta. Eso no se ha hecho. Ha permitido que esta iniciativa haya sido automáticamente utilizada por determinados grupos de una forma muy política en contra del Gobierno de España. Eso demuestra que, al final, detrás de esta convocatoria no había un ánimo real por hablar de la situación de Ceuta ni encontrar entre todos soluciones, ni demostrar unidad ante la situación que está teniendo Ceuta. Si hay voluntad de ir contra el Gobierno de España, eso no nos representa. Queremos decirle a Ceuta que estamos todos unidos en la búsqueda de soluciones y en la solicitud de más recursos para que recuperen la normalidad. Lamentablemente, eso no es lo que hemos visto en un primer momento. Han pasado días en los que ha habido contactos para intentar conseguir ese consenso y la presidenta de la FEMP, lejos de reconducir la situación e intentar tender la mano, ha seguido obcecada en su convocatoria unilateral de las 20:00 horas, sin dotarla de contenido ni explicar qué es exactamente lo que se iba a defender para que nos podamos sentir todos y todas representados. Se ha dejado que se instrumentalice y se politice en el peor sentido de la palabra. Por eso, nosotros hemos optado por una vía mucho más institucional, donde hemos querido pactar ese texto que pudiera representarnos a todos.

P.- Pero el texto de Sagunto no se ha conseguido pactar con todos los grupos políticos; al final ha quedado fuera la derecha.

R.- Han decidido autoexcluirse porque nosotros estábamos dispuestos a hablar de cómo podía ser ese acto, del contenido del texto que íbamos a leer e intentar ese consenso. Pero ni siquiera se ha dado la oportunidad porque a los partidos locales se les ha dado la orden de no participar en esta convocatoria que sí que pretendía el consenso. Eso demuestra que la convocatoria de las 20:00 horas nunca nació con una voluntad de consenso. Si no, ¿qué más le hubiese dado al PP o a Vox participar también en nuestra convocatoria de las 12:00 horas, aunque después fuesen a la de las 20:00 horas? Se ha dado la orden de que no participen. Eso demuestra que nunca se ha buscado la unidad ni el consenso, sino utilizar este tema como un ariete contra el Gobierno de España. Evidentemente, eso no lo están pidiendo ni la ciudadanía de Ceuta ni la ciudadanía española. Quieren ver unidad y soluciones.

P.- ¿Por qué cree que es importante realizar una manifestación de este tipo y por qué cree que es necesario que haya esa unidad para mostrar el apoyo hacia Ceuta?

R.- En primer lugar, necesitamos una coordinación total entre todas las administraciones y ahí necesitamos que la ciudadanía exprese esa necesidad de colaboración máxima entre las administraciones, para que nadie tenga la tentación de intentar hacer política de la mala con esta situación y que, por el camino, la población ceutí no obtenga las soluciones que necesita o se les utilice en contra de su interés. Esa es la reivindicación principal de la sociedad civil. Se trata de que las administraciones trabajen y den soluciones. Que nadie utilice ni instrumentalice la angustia y la problemática de Ceuta. Y en segundo lugar, por una empatía total. Si cualquier tipo de tragedia ocurriera en mi municipio a gran escala, a mí me gustaría ver cómo España se vuelca con Sagunto y cómo todo el mundo nos traslada esos mensajes. Además, pone esa presión en las administraciones para que den soluciones desde el trabajo conjunto. Esta concentración tiene sentido para decirle a Ceuta que no está sola, que estamos aquí con ellos. Vamos a hacer lo posible para recuperar esa normalidad y que no se olvide este tema; que no sea una cuestión de tres días en los telediarios y nos olvidemos, sino que realmente se siga trabajando hasta que se recupere la normalidad.

P.- ¿Va a asistir a esa manifestación?

R.- La concentración de las 12:00, organizada desde el Ayuntamiento, va a estar liderada por nosotros; voy a estar presente. Se va a dar lectura al manifiesto y todo el mundo está invitado o invitada a asistir. A la que no voy a acudir es a la de las 20:00, por los motivos expresados. Desde el principio ha nacido de una forma que no llama al consenso y que todo lo que ha ocurrido después ha demostrado que, en realidad, era una instrumentalización de la situación de Ceuta, algo que no puedo compartir. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestra propia convocatoria. Esto, además, yo lo he expresado dentro de mi partido; todo el mundo lo ha entendido; lo hemos compartido con otras fuerzas políticas que también nos han apoyado, con fuerzas sindicales, con asociaciones, y todo el mundo entiende que lo que estamos diciendo es de sentido común y es la posición mayoritaria de la ciudadanía.

P.- Cuando llegó esa circular interna del PSOE pidiendo no secundar la manifestación convocada por la FEMP, ¿cómo se recibió y cómo se decidió empezar a organizar esta alternativa?

R.- Por nuestra parte, con la máxima transparencia. La ciudadanía de Sagunto tenía la voluntad de expresar su solidaridad con Ceuta y diferentes asociaciones nos habían explicado su preocupación por lanzar un mensaje de unidad. Trasladé al partido a nivel federal, nacional y autonómico que en Sagunto sí que vamos a llevar a cabo esta convocatoria, pero lo haríamos a las 12:00, para diferenciarnos, y con este mensaje. Yo sólo puedo hablar de comprensión por parte de mis compañeros y compañeras; de apoyo ante una iniciativa que responde a lo que ha manifestado mi ciudadanía y, además, está perfectamente alineada con lo que dice mi partido a diferentes niveles. Se ha vivido con total normalidad. Lo he hablado con todos los compañeros y, de hecho, algún otro también está actuando en la misma línea. Va a ser una concentración con toda la normalidad democrática e institucional que merece un tema tan importante como este.