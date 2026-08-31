Diana Morant llama ahora «racista» a Pérez Llorca por parar los pies a Sánchez con los menas de Ceuta

Apenas un par de semanas después de erigirse en anfitriona de la fiesta oficial del eclipse que costó 72.000 euros a las arcas públicas y para la que contrató para amenizar el evento a La Habitación Roja, el grupo musical favorito del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y poco más de un mes más tarde de comparar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Hitler, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha tildado al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de «racista» por su negativa a acoger a más menores no acompañados (menas), en este caso procedentes de la invasión de Ceuta. Además, Diana Morant ha adelantado que el PSOE no participará en las manifestaciones de solidaridad con Ceuta. Y ha augurado que en esas concentraciones habrá banderas «inconstitucionales y franquistas».

Pérez Llorca había destacado la pasada semana que la Comunidad Valenciana sufre una sobreocupación de sus plazas disponibles para esos menores no acompañados del 200%. Es decir, que donde cabe uno, ya hay dos. Y que, por tanto, eso impedía dar a esos menores la atención adecuada. Y había expresado también que «lo más importante» es que esos niños «estén con sus familias». Unas manifestaciones que en esa misma dirección había defendido también la consellera valenciana de Bienestar Social, Elena Albalat.

Este lunes, Diana Morant, en referencia a los menas de Ceuta, ha manifestado que ella quería «enviar un mensaje» a Pérez Llorca: «La Comunidad Valenciana es solidaria y no es racista como él». Un nuevo mensaje desafortunado de una ministra dirigido al presidente de una autonomía.

Pero además, Diana Morant ha querido equiparar la acogida de niños ucranianos, «niños rubios», según los ha definido, con la de los menores procedentes de Ceuta. Una comparación que ha sido muy criticada, por cuanto los niños ucranianos venían de una guerra, contaban con permiso temporal de la Unión Europea, en tanto que los menas marroquíes proceden de otra situación distinta, la de la invasión de Ceuta. Sin permiso de organismos internacionales ni permiso de residencia, como sí tenían los ucranianos, pues venían de la guerra.

Finalmente, ha dudado de que las concentraciones de PP y Vox ante los ayuntamientos tengan por objeto mostrar solidaridad con Ceuta; ha augurado que en ellas aparecerán banderas «inconstitucionales y franquistas».