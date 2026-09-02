Mapa de las manifestaciones por Ceuta del 2 de septiembre: ciudades, horarios y lugares de las concentraciones

Ceuta afronta este miércoles 2 de septiembre una jornada marcada por las movilizaciones y la solidaridad institucional de numerosos municipios españoles. Coincidiendo con el Día de Ceuta, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha llamado a celebrar concentraciones frente a los ayuntamientos y diputaciones en apoyo a la ciudad autónoma y a sus vecinos. Consulta en el mapa las ciudades convocadas, los horarios y los lugares donde se celebrarán las concentraciones durante esta jornada.

Mapa de las concentraciones

La convocatoria principal está fijada para las 20:00 horas, cuando numerosos ayuntamientos de España abrirán sus puertas para acoger las concentraciones. La iniciativa parte de la FEMP, que el pasado 25 de agosto pidió a los gobiernos locales mostrar su solidaridad con Ceuta mediante actos frente a los consistorios. La propuesta se ha extendido por numerosos puntos del país y ha recibido la adhesión de cientos de municipios.

Entre las ciudades que figuran en los listados aparecen Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba, Alicante, Zaragoza, Toledo, Albacete y A Coruña, además de numerosos municipios de menor tamaño. La mayoría de las convocatorias mantienen las 20:00 horas y se desarrollan en plazas o puertas de los ayuntamientos, aunque existen excepciones con horarios diferentes. En Ceuta, por ejemplo, está prevista una movilización a partir de las 19:00 horas desde las Murallas Reales.

Una jornada con cientos de municipios

El alcance de la convocatoria ha ido creciendo durante los últimos días. Algunos recuentos publicados este martes hablaban de más de 260 municipios movilizados, mientras que los registros continúan incorporando nuevas adhesiones y contabilizan varios cientos de concentraciones. La diferencia responde a que las convocatorias locales se han ido confirmando progresivamente y no existe un único listado cerrado que recoja en tiempo real todas las iniciativas.

La concentración llega después de la grave crisis migratoria que comenzó a finales de julio, cuando decenas de miles de personas entraron de forma irregular en Ceuta desde Marruecos. El episodio provocó una situación extraordinaria en la ciudad y obligó a reforzar los recursos de acogida y atención. A comienzos de septiembre todavía permanecen miles de inmigrantes en Ceuta, mientras las administraciones trabajan para gestionar las devoluciones, las solicitudes de protección internacional y la atención a los menores.

Horarios y lugares

Aunque la hora de referencia son las 20:00 horas, no todas las ciudades celebrarán sus actos exactamente a esa hora. En los listados aparecen concentraciones al mediodía y otras previstas a las 19:00 horas, especialmente en determinados municipios y territorios. Por este motivo, el mapa permite consultar cada convocatoria de manera individual y comprobar el punto exacto antes de acudir.

La jornada también tendrá una dimensión política. Algunos municipios gobernados por PSOE e Izquierda Unida han decidido no participar en la convocatoria de la FEMP o han organizado actos alternativos al considerar que la iniciativa puede estar siendo utilizada políticamente. Otros gobiernos locales, en cambio, defienden que se trata de una muestra institucional de solidaridad con Ceuta. Pese a las diferencias entre partidos, las concentraciones previstas permiten medir el amplio impacto que la situación de la ciudad autónoma ha adquirido en el conjunto de España.