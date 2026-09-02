Abascal en Cibeles: «Pedro Sánchez es un lacayo de Mohamed VI, un traidor a España»

El líder de Vox, Santiago Abascal, presente en la manifestación de Madrid en apoyo a Ceuta, ha asegurado que «tenemos que apoyar a Ceuta contra este Gobierno que la ha traicionado». Ha añadido que Pedro Sánchez «es un lacayo de Mohamed VI, un traidor a España».

Ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser «un psicópata peligroso» por «traicionar» y «abandonar» a los ceutíes a costa de «permanecer en el poder». «Está absolutamente desatado», ha criticado.

«Pedro Sánchez es un psicópata peligroso, creo que está absolutamente desatado, no hay más que ver sus entrevistas, no hay más que ver los gestos en sus intervenciones», ha señalado Abascal este miércoles en declaraciones a los medios antes de participar en la concentración frente al Ayuntamiento de Madrid en apoyo a Ceuta.

Abascal ha acudido acompañado de la plana mayor de Vox a Cibeles. Además, según ha dado instrucción Bambú, todos los representantes y cargos locales y regionales han estado presentes en sus respectivas jurisdicciones.

El presidente de Vox advirtió que asistiría pese al intento de prohibición por parte de la Delegación de Gobierno de la concentración organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Para Abascal, «todavía hoy hay oportunidad de librarnos de Sánchez» y ha hecho un llamamiento a la unidad de «todos los diputados».

Hay que señalar que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se encuentra en estos momentos en Chile, en representación de Abascal en el Foro de Madrid que se celebraba este jueves.

El líder español tiene un papel protagonista en estos encuentros internacionales, ya que es el impulsor de la iniciativa promovida por la Fundación Disenso, de la que es presidente. Ante los últimos acontecimientos, Abascal decidió suspender su agenda para asistir tanto a la manifestación en apoyo a Ceuta como a la comparecencia de Sánchez fijada este jueves.

La receta de Vox en la crisis de Ceuta

La formación inauguró este curso político este lunes en San Lorenzo del Escorial, donde exigió la ruptura del marco de relaciones con Marruecos, al que culpó de la «invasión». Para los de Abascal, la violación de la frontera de España por miles de inmigrantes ilegales responde a una estrategia de «guerra híbrida» con el consentimiento de Pedro Sánchez.

Los de Abascal piden la activación del artículo 102 de la Constitución española, que permitiría juzgar a Sánchez por delito de traición. Pero para poderse llevar a cabo requieren el apoyo del PP al necesitar 88 diputados.

Además Vox ha registrado una moción conjunta en todos los parlamentos donde gobierna para instar al Ejecutivo español a romper las relaciones diplomáticas con Marruecos y retirar al embajador español, así como llamar al marroquí.

Desde su delegación en la Unión Europea, los de Abascal han remitido una carta formal a la presidenta de la Comisión Europea, a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y al comisario de Asuntos de Interior y Migración solicitando una respuesta con España como la de «Ucrania con Rusia». Vox ha pedido «acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Marruecos y el resto de los acuerdos internacionales vigentes entre ambos», así como los «pagos pendientes a Marruecos, incluidos los de ayuda internacional y cooperación al desarrollo».