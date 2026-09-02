Feijóo en Cibeles: «El país ha tomado muy buena nota de que una ciudad española ha sido invadida y ocupada»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido este miércoles a la masiva manifestación de la madrileña plaza de Cibeles en apoyo a Ceuta. Allí ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «mentir» a los españoles y de «ocultar» los informes sobre la «invasión» de Ceuta, y prometió que su partido va a «llegar hasta el final» hasta que «se sepa todo».

Feijóo se ha pronunciado así en la concentración de la Plaza de Cibeles, convocada por la FEMP, donde ha coincidido con Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Santiago Abascal. El líder popular ha agradecido la respuesta ciudadana y ha querido trasladar a los ceutíes que España está con ellos, subrayando que el país ha «tomado muy buena nota» de que una ciudad española ha sido «invadida» y «ocupada» con conocimiento del Gobierno. Según cifras del PP, se celebraron cerca de 2.000 concentraciones en todo el territorio.

Feijóo ha dicho de Sánchez que, tras la invasión, «lo primero que hizo fue agradecer a Marruecos su colaboración», frente a lo cual él prefirió agradecer a los españoles «su solidaridad, su unidad, su dignidad y su responsabilidad».

Sobre las responsabilidades del Gobierno, ha sido tajante: «Quien mintió con los informes de la policía en la mano ha sido todo el Consejo de Ministros y el presidente del Gobierno». Ha insistido en que los informes fueron suscritos «el 27, el 28 y el 29 de julio», por lo que consideraba «evidente» que el Ejecutivo disponía de esa información y la ocultó.

También ha criticado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por pedir explicaciones por escrito a un director general de su propio ministerio, algo que calificó de «dantesco» e «impropio», y que interpretó como una señal de que el ministro estaría «preparando su defensa».

El presidente del PP ha sido preguntado por los motivos que le llevan a sospechar que el Gobierno ocultó información sobre la entrada masiva en Ceuta, a lo que ha respondido que cuenta con «constatación» de ello gracias a los informes de la Policía Nacional remitidos a la juez María Tardón, encargada de la investigación en la Audiencia Nacional. «Como somos parte, espero que en los próximos días tengamos todos esos informes y tengamos conocimiento de ese sumario», ha explicado, recordando además que el PP se ha personado en la causa judicial para «defender la dignidad y la integridad territorial de nuestro país».

Feijóo ha insistido en que lo ocurrido en Ceuta no tiene precedentes: «Jamás» había sucedido algo así. Se ha mostrado comprensivo con las dificultades que puede atravesar cualquier gobierno, pero no con la actitud del Ejecutivo frente a Marruecos: «Lo que no comprendo es que el Gobierno esté más cerca de Marruecos que del conjunto de España», ha advertido, augurando que este Gobierno «asumirá sus responsabilidades políticas y judiciales».