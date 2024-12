La izquierda inicia una persecución contra Macarena Gómez por denunciar «la caza de brujas» a los hombres

La libertad con la que se suele expresar Macarena Gómez ha pasado factura a la actriz, que se ha convertido en el blanco de la izquierda por denunciar la indefensión de los hombres frente a las denuncias de acoso en las redes sociales. La intérprete de Musarañas o 30 Monedas se quejó de que algunas mujeres acudan antes a Instagram que a la comisaría, una forma de obrar que ha fomentado que muchos hombres sean el objetivo de una «caza de brujas», según la actriz. Tras ello, ella misma se ha convertido en víctima de una cacería, también en redes sociales.

En la alfombra roja de los premios Forqué, Macarena Gómez y su marido Aldo Comas defendieron que «hay que alzar la voz, pero a través de los canales correctos». «No me vale un pantallazo en Instagram, lo siento, me vale una denuncia y un juez», remató el artista plástico: «Que se denuncie, que vayan a la Policía y no a Instagram, que vayan a los juzgados y no a la tele, que vayan a donde se tiene que ir para denunciar algo tan asqueroso como el acoso, el abuso, el abuso de poder, una violación».

La ganadora de la Biznaga de Plata por su papel en Nieves expresó, visiblemente molesta, que «no se puede ir difamando» a quienes no tienen sobre sus hombros una acusación formal. «Estoy muy en contra de lo que está sucediendo», añadió, porque «se está haciendo daño a las carreras profesionales de muchos hombres» -«hay gente que se ha suicidado ya», apostilló Aldo Comas- dado que «se dicen y se comentan cosas sin pruebas ni acusaciones de por medio». «Que pare ya este movimiento», clamó.

Según Comas, recurrir a Instagram para denunciar algo así provoca que se esté «simplificando el discurso» y se cree «una especie de caza de brujas». Las acusaciones están siendo «un poco injustas», ya que «muchos han caído justos por pecadores también», y por eso «están todos los tíos cagados». «Se ha de ir con cuidado. Todas las chicas que tengan el más mínimo problema con un desgraciado, que se vayan a la Policía Nacional», sentenció.

Cacería de la izquierda a Macarena Gómez

En redes sociales se ha desatado una oleada de comentarios contra la pareja, de usuarios con un marcado perfil de izquierda que no toleran la opinión de la actriz y el artista. De hecho, en lugar de manifestar su desacuerdo, son muchos los que han pedido dejar sin trabajo a la actriz por hablar libremente, pese a que la industria cinematográfica se distingue, entre otras cosas, porque los directores o actores opinan sobre política libremente, aunque la proporción de votantes de la izquierda en el sector es aplastante, al menos entre los que se atreven a expresar sus convicciones en voz alta. Es más, hay quien ha mencionado directamente a Alberto Caballero, director y guionista de La que se avecina, para «rescindirle el contrato».

Incluso hay usuarios que han rescatado una imagen en la que se ve a la pareja con Albert Rivera en un barco, lo que ha echado más leña al fuego y ha enfurecido más si cabe a los haters de la actriz. Mientras unos han pedido que no se ofrezcan papeles a la actriz, otros han optado por el insulto. «Imbécil», «es más tonta que una mierda», «como actriz eres mala, pero como persona eres de lo peor» ha sido lo más suave.

Nunca os podré contar qué 3 actrices, con las que compartí vagón en un tren, hicieron un traje a Macarena Gómez durante el viaje. pic.twitter.com/C6730JGPVR — Señor Ramone (@joey_ramone_2) December 17, 2024