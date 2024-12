Macarena Gómez contra las denuncias públicas por acoso: «Se hace daño a muchos hombres»

La actriz Macarena Gómez y su marido Aldo Comas, han alzado la voz en contra de las denuncias públicas por acoso que hacen muchas mujeres, lo cual consideran que es «una especie de caza de brujas» hacia los hombres, por lo que piden “que se denuncie», pero «que vayan a la Policía y no Instagram, que vayan a los juzgados y no a la tele, a donde se debe ir para denunciar algo tan asqueroso como un abuso de poder o una violación». Aldo, que es guionista y productor, aseguró en la alfombra roja de los Forqué que, en este contexto, están «todos los tíos cagados» y pagan «justos por pecadores». Matizó, que «está super bien» que se denuncie, «pero se ha de hacer con cuidado porque estamos hablando de una tema mayor. Todas las chicas que atisben a un desgraciado se vayan a Policía». Macarena Gómez, por su parte, aseguró que: «Lo que no se puede es ir difamando a gente ante los que no existe ningún tipo de acusación. Estoy muy en contra de lo que esta sucediendo, se hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres porque se comentan cosas y se dicen cosas sin haber acusaciones de por medio».

Durante la alfombra roja de los Premios Forqué, la actriz Macarena Gómez- conocida por su papel en la serie La que se avecina- y su marido, el guionista, artista y productor, Aldo Comas, hablaron para Europa Press y expusieron su punto de vista sobre las denuncias que muchas mujeres está haciendo por acoso contra hombres en redes sociales, algo que ha vuelto a ponerse sobre la mesa tras las acusaciones a Íñigo Errejón por abuso sexual por parte de supuestas víctimas que narran su historia de manera anónima en Instagram o X (antes Twitter).

Comas dijo: «Que vayan a donde se tiene que ir para denunciar algo tan asqueroso como es un acoso, un abuso de poder, una violación. El problema cuando tiramos demasiado de Instagram es que estamos simplificando el discurso y estamos creando una especie de caza de brujas que para mucha gente ha sido injusta».

El artista, además, señaló que: «Han caído justos por pecadores, ahora están todos los tíos cagados. Se ha de hacer, se ha de mantener, está superbién, pero se ha de ir con cuidado, porque estamos hablando de un tema mayor. Todas las chicas que atisben a un desgraciado se vayan a Policía».

Macarena Gómez, por su parte, sentenció que: “Lo que no se puede es ir difamando a gente ante los que no existe ningún tipo de acusación. Estoy muy en contra de lo que esta sucediendo, se hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres porque se comentan cosas y se dicen cosas sin haber acusaciones de por medio».

Comas fue más tajante: «Ha habido gente que se ha suicidado. Es una caza de brujas contra los hombres. Hay que denunciar a través de los canales correctos, no me vale un pantallazo en Instagram. A mí me vale una denuncia ante un juez».