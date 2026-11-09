Macarena Gómez cuenta el episodio que vivió por hablar sobre política: «Nos dijeron que nos fuéramos porque no pertenecíamos a ese barrio»

Macarena Gómez es una de las actrices más reconocidas de nuestro país y atraviesa un momento especialmente activo en su carrera. Con tres proyectos entre manos, dos cinematográficos y uno teatral, la intérprete ha visitado El Hormiguero para hablar de su último trabajo en la gran pantalla, Hora y veinte. Sin embargo, durante su conversación con Pablo Motos han hablado de la película, de Ceuta, de la crispación que hay en la sociedad, además de desvelar una de sus aficiones más desconocidas y que pocos podían imaginar: el paracaidismo.

En su nueva película, Gómez interpreta a Manuela, una madre que hará todo lo posible por encontrar a su hijo de seis años, desaparecido el día de Nochebuena en un centro comercial. Una historia que juega con la incertidumbre de no saber si el pequeño existe realmente o si es fruto de la imaginación de la protagonista. Durante el rodaje, la actriz tuvo que enfrentarse a algunas escenas de riesgo y reconoció que no es partidaria de recurrir a dobles cuando puede hacerlas ella misma.

Para ilustrarlo, contó una anécdota que vivió durante la grabación de Hora y veinte: «Hay un momento en el que me escapo, porque la policía me está siguiendo. Acto seguido, tengo que abrir una trampilla y está dura, así que le di fuerte y me terminó dando en la cabeza. Pero no me importa, yo disfruto haciéndolo», confesó. Además, dejó claro que le encantaría interpretar algún día a Lara Croft: «Me encantaría haber hecho de Tomb Raider».

Macarena Gómez y su pasión por el paracaidismo

La conversación sobre las escenas de acción llevó a la actriz a desvelar una faceta mucho menos conocida. Macarena Gómez practica el paracaidismo y acumula una experiencia que sorprendió al propio Pablo Motos. «Mi marido es paracaidista profesional y dije que quería probar e hice un salto sola. Con el tiempo, al final he hecho como 50 saltos sola», explicó.

La intérprete también describió las sensaciones que experimenta cada vez que se lanza al vacío. «En el momento en el que estás arriba y se abre la puerta, te viene un subidón de adrenalina increíble. Es una experiencia única e incomparable. En el momento que saltas y estás volando, te sientes libre… Es el mejor concepto de la libertad», aseguró.

Una pasión que incluso quiso contagiar al presentador, al que animó a probar la experiencia. Motos, sin embargo, se mostró bastante más reticente y quiso saber qué ocurre si alguien se desmaya durante el salto. Gómez le explicó que el paracaídas cuenta con un sistema de apertura automática cuando se alcanza una determinada altura. La actriz también contó que dejó de practicar esta actividad cuando se quedó embarazada, ya que entonces comenzó a sentir miedo.

Su respuesta sobre La Séptima y la anécdota que vivió en una terraza

Más allá de su faceta más aventurera, Macarena Gómez también abordó durante la entrevista la situación de crispación que, a su juicio, atraviesa España. Pablo Motos le comentó que su nombre había salido en La Séptima al hablar de las actrices que no recibirían una invitación para acudir a la cadena. La intérprete reaccionó con naturalidad y cierta ironía: «¡Ah, no lo sabía! Bueno, me da igual, ya me invitas tú a tu programa», respondió mientras cogía las manos del presentador.

A partir de ahí, ambos conversaron sobre la polarización social y las dificultades que, según la actriz, existen ahora para debatir sobre política o cuestiones de actualidad sin que surjan enfrentamientos. «Es cierto que la sociedad está polarizada y da pena porque se rompen amistades. Antiguamente podías discutir con tus amigos sobre política y temas sociales, pero ahora ya no se puede. Ahora se pasa mucho miedo», explicó. Además, señaló que había elegido una camisa azul precisamente para reivindicar «la libertad de expresión».

Como ejemplo de esa situación, Gómez relató un episodio que vivió recientemente después de un ensayo teatral. La actriz había salido a tomar algo con dos amigos y, mientras conversaban sobre temas de actualidad en una terraza, una pareja que estaba sentada cerca escuchó parte de la conversación. Así lo contó en el programa: «Hace poco, después de ensayar la obra de teatro que estoy haciendo, salí del teatro con dos amigos para tomar algo. Nos sentamos en una terraza y nos pusimos a hablar de temas de actualidad y políticos. Había una pareja al lado que nos escuchó, se levantaron y nos dijeron que nos fuéramos porque no pertenecíamos a ese barrio». Una experiencia incómoda que la intérprete compartió para ilustrar su preocupación por el clima de división que percibe en la sociedad.