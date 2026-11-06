Macarena Gómez estalla contra el feminismo actual: «¿Me exigen a mí más a la hora de trabajar que a los hombres? Para nada. Una trabaja hasta sus posibilidades»

Macarena Gómez, uno de los rostros más conocidos de la televisión y el cine español, confirmó ante los medios de comunicación que se encuentra en un gran momento personal. No obstante, no tuvo reparos en volver a atacar al feminismo actual: ¿Me exigen a mí más a la hora de trabajar que a los hombres? Para nada. Una trabaja hasta sus posibilidades».

La actriz, principalmente conocida por su papel de Lola en la serie La que se avecina, siempre ha mostrado su rechazo contra la narrativa feminista de hoy en día, afirmando que «yo soy afortunada. Aun siendo mujer y aun teniendo 50 años, te quiero decir, yo creo que en mi vida he trabajado más que ahora. Gracias a Dios, llevo trabajando muchísimo en mi profesión desde que empecé».

Una extensa carrera repleta de éxitos

Gómez se declaró a sí misma como «una chica muy trabajadora y muy disciplinada trabajando y muy independiente y súper trabajadora», y añadió que «yo pongo el mismo énfasis o entusiasmo o energía trabajando, tanto si es en un capítulo de La que se avecina, que llevo 17 años haciendo, como si trabajo con un director de premio Nobel o de prestigio».

Buena prueba de su enorme talento reside en que sigue formando parte del reparto de una de las mejores series de televisión españolas casi 20 años después de su estreno. Todo un hito conseguido a través del esfuerzo y la constancia, en contraposición al relato conformista del feminismo que no se cansa de recriminar.

«Iré a votar como buena española que soy»

La intérprete cordobesa no rehuyó hablar sobre las próximas elecciones generales del 29-N, lamentando la polarización de la sociedad española en los últimos años: «Lo digo abiertamente, está ahí, lo notáis. Todos por la calle lo notan», y confirmó que acudirá a su colegio electoral a ejercer su derecho a voto. «Yo iré a votar como buena española y buena ciudadana que soy. Voy a votar y luego me vengo al teatro a hacer mi obra, mi función», sentenció con vehemencia Gómez.