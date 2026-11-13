La no violencia de los huelguistas: policías con tímpanos rotos y puntos de sutura tras ser apaleados

La huelga del 11-N ha dejado a varios policías heridos en distintas zonas de España mientras defendían el orden público. Algunos fueron agredidos salvajemente con palos y han tenido que recibir puntos de sutura de las heridas que les provocaron y, además, otros agentes han acabado con los tímpanos rotos. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Castellón, a efectivos de la UPR, como puede ver en las imágenes que acompañan a esta información.

En dicha provincia, a un agente le lanzaron el mástil de una bandera como si fuera lanza y ha tenido que recibir nueve puntos en la oreja de la herida que le provocaron; otro policía recibió un fuerte golpe en el labio con otro palo y se lo partieron, por lo que también ha tenido que recibir puntos. Además, un policía fue apaleado en el suelo y ha quedado con múltiples policontusiones, mientras que un cuarto agente de Castellón está con el tímpano roto tras recibir un golpe con otro palo de bandera.

Ha sido el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, quien ha destapado las brutales agresiones que han recibido sus compañeros a manos de los huelguistas.

La reacción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la violencia callejera de los huelguistas ha sido prohibir a los agentes el uso del gas lacrimógeno y abrirles investigaciones específicas exprés por las cargas policiales.

Jupol destaca que estas lesiones «evidencian la extrema violencia a la que se enfrentan los policías nacionales en el ejercicio de sus funciones y ponen de manifiesto, una vez más, los riesgos reales que asumen diariamente los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

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