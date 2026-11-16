La actriz Macarena Gómez, sobre los accidentes de tren de Urda y Adamuz: «No se está gastando el dinero para el mantenimiento»

El estado de las infraestructuras ferroviarias en España es un tema que preocupa a mucha gente, sobre todo después de los graves accidentes registrados en Urda y Adamuz. En OKDIARIO estamos informando de este tema tan serio desde el primer día y tenemos nuevos datos.

En los últimos días han aumentado las voces que reclaman explicaciones sobre las condiciones en las que circulan los trenes y el estado de conservación de las vías. Una de las personas que ha querido pronunciarse sobre esta situación ha sido Macarena Gómez, que ha aprovechado su visita a El Hormiguero para expresar su preocupación y trasladar un mensaje especialmente contundente.

La actriz acudió al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto. En esta ocasión, participa en una película en la que interpreta a una madre que atraviesa una situación dramática después de perder a su hijo en un supermercado. Una historia que sirvió como punto de partida para conversar sobre su trayectoria y sus próximos trabajos, aunque la actualidad terminó ocupando también una parte importante de la entrevista.

Durante la intervención, Pablo Motos le dio la oportunidad de hablar sobre los accidentes ferroviarios y Macarena no quiso esquivar la cuestión. La intérprete mostró su solidaridad con quienes han sufrido directamente las consecuencias de ambas tragedias y quiso recordar a las familias que atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

«Desde luego, todo mi apoyo a todas las familias, tanto del accidente de Urda como de Adamuz», manifestó. Unas palabras con las que quiso comenzar su intervención dejando claro que su principal preocupación está en las personas afectadas por los siniestros. Sin embargo, no se limitó a trasladar un mensaje de condolencia y decidió compartir también su experiencia personal como usuaria del ferrocarril.

La advertencia de Macarena Gómez

La actriz explicó que lleva años utilizando este medio de transporte y que conoce a personas que trabajan directamente en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Precisamente, esas conversaciones le han permitido conocer de primera mano algunas de las dificultades que, según asegura, existen en el sector.

«Yo llevo cogiendo trenes… Es muy cierto que en la infraestructura no hay prácticamente mantenimiento», ha comentado en Antena 3.

En ese sentido, la intérprete hizo referencia a las conversaciones que mantiene con amigos vinculados profesionalmente a estas tareas. Según explicó, ellos le han transmitido que los recursos destinados a conservar las infraestructuras no son suficientes. «A mí me dicen la verdad, me dicen que no hay dinero para mantenimiento. O sea, no se está gastando el dinero para mantenimiento», afirmó.

El análisis de Macarena Gómez

Para explicar por qué considera que existe un problema de conservación, Macarena Gómez recurrió a situaciones que, según contó, ha experimentado durante sus desplazamientos en tren. La actriz describió diferentes problemas relacionados con las condiciones de los vagones, desde las diferencias de temperatura hasta el funcionamiento de algunos elementos de los convoyes.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa fue la climatización. Según relató, puede ocurrir que dentro de un mismo tren haya zonas en las que los pasajeros pasan frío mientras que en otras la calefacción funciona a una temperatura excesivamente elevada. Una situación que, aunque pueda parecer una simple incomodidad para quienes viajan, refleja las diferencias que ha observado durante sus trayectos.

También mencionó otros problemas que, a su juicio, resultan especialmente llamativos. «Baños que no funcionan, asientos que se mueven, que se giran y tiembla el tren una barbaridad», enumeró ante Pablo Motos.

«Y lo digo yo, lo dicen todos los pasajeros, lo dice todo el mundo y me lo comentan mis amigos que trabajan allí», añadió.

Una situación crítica que afecta a España

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando Pablo Motos intervino para resumir lo que estaba explicando su invitada. El presentador señaló que, según las palabras de la actriz, el problema estaba relacionado con la falta de dinero para realizar las tareas de mantenimiento necesarias.

Sin embargo, Macarena Gómez quiso matizar inmediatamente esa interpretación. Para ella, no es exactamente lo mismo que no existan recursos disponibles a que el dinero no termine destinándose a esa finalidad. Una diferencia que consideró importante y que quiso subrayar delante de los espectadores.

«Bueno, que no hay… Que no se gasta, que no es lo mismo. Es la cruda realidad», respondió. Con esta puntualización, la intérprete insistió en su denuncia y volvió a poner el foco en la utilización de los recursos destinados a conservar las infraestructuras.

La actriz terminó reforzando su argumento con otra referencia a las sensaciones que experimenta cuando viaja. «¡Si es que tiemblan! Te caes de un lado para otro», exclamó, describiendo el movimiento que, según su experiencia, percibe en algunos trayectos.

Como vemos, su intervención en El Hormiguero ha servido para dar visibilidad a una preocupación que va más allá de las comodidades de los viajeros. Después de dos tragedias ferroviarias, la seguridad, la conservación de las vías y la inversión en mantenimiento se han convertido en cuestiones especialmente sensibles para miles de personas que utilizan el tren habitualmente.