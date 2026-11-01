Última hora del accidente de tren en Urda (Toledo), en directo: Óscar Puente descarta dimitir, número de muertos y heridos, y últimas noticias de las causas hoy

España afronta este domingo, 1 de noviembre, el quinto día tras el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo) por un choque en colisión que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas y decenas de heridos. Las denuncias por desaparición, que llegaron a 70, bajaron a 67 después de que tres personas fueran localizadas con vida: dos estaban ingresadas en hospitales y una tercera no llegó a subir al tren.

A su vez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que Óscar Puente dimita «sería injusto que tuviera que dimitir», según ha confesado a fuentes cercanas a su entorno. El ministro de Transportes opta así por seguir al frente de su departamento tras el segundo accidente mortal de la alta velocidad en nueve meses. Puente cree que su obligación ahora es no abandonar el cargo e intentar averiguar qué ha pasado y poner en marcha medidas para que no pueda volver a ocurrir.

Accidente de trenes en Urda (Toledo), en directo: última hora de las víctimas y Óscar Puente