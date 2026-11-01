Última hora del accidente de tren en Urda (Toledo), en directo: Óscar Puente descarta dimitir, número de muertos y heridos, y últimas noticias de las causas hoy
Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo) que ha dejado decenas de muertos y heridos
Las imágenes aéreas del accidente ferroviario en Urda (Toledo)
España afronta este domingo, 1 de noviembre, el quinto día tras el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo) por un choque en colisión que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas y decenas de heridos. Las denuncias por desaparición, que llegaron a 70, bajaron a 67 después de que tres personas fueran localizadas con vida: dos estaban ingresadas en hospitales y una tercera no llegó a subir al tren.
A su vez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que Óscar Puente dimita «sería injusto que tuviera que dimitir», según ha confesado a fuentes cercanas a su entorno. El ministro de Transportes opta así por seguir al frente de su departamento tras el segundo accidente mortal de la alta velocidad en nueve meses. Puente cree que su obligación ahora es no abandonar el cargo e intentar averiguar qué ha pasado y poner en marcha medidas para que no pueda volver a ocurrir.
Accidente de trenes en Urda (Toledo), en directo: última hora de las víctimas y Óscar Puente
Los trabajos continúan durante la noche en la zona del siniestro, donde se han retirado ya cinco vagones
La Guardia Civil ha continuado durante la noche trabajando en la zona del accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), donde durante este sábado se han retirado ya cinco de los vagones implicados, tres del tren Iryo y dos del AVE. También continuará trabajando en el lugar del accidente el servicio cinológico, que ha sido relevado de cara a la jornada nocturna con dos nuevos compañeros.
Feijóo promete una España que vuelva a funcionar y convierte la gestión en eje de campaña tras la tragedia de Urda
El PP considera que el trágico accidente en Urda (Toledo) ha vuelto a poner el foco en el «caos ferroviario» del Gobierno de Pedro Sánchez, como ocurrió hace tan solo nueve meses tras la tragedia de Adamuz (Córdoba), y ha colocado el marco de la campaña en la gestión de las infraestructuras y los servicios públicos. El partido retomará este lunes su agenda electoral con la idea central de que, si gobiernan, harán todo lo posible para que España «vuelva a funcionar», según han indicado a Europa Press fuentes del partido.
Óscar Puente descarta dimitir
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que Óscar Puente dimita «sería injusto que tuviera que dimitir», según ha confesado a fuentes cercanas a su entorno. A su vez, el ministro de Transportes se envolvió en la responsabilidad y en el deber de «dar la cara»: «No dimito porque, si lo hago, parece que me voy porque asumo que soy culpable».
La Justicia obligó hace dos años a ADIF a pagar 1,9 millones por un accidente que el Gobierno endosó al maquinista
Un juez de la Audiencia Nacional exculpó en 2024 al maquinista de un tren de mercancías que se estrelló en diciembre de 2020 contra una topera en la estación zaragozana de La Cartuja. Estos días el Gobierno de España trata de culpar a los maquinistas de los trenes accidentados en Urda y a los controladores de tráfico de Atocha por la muerte de cerca de 70 personas un precedente judicial es clave.
Identificadas 56 de las 69 víctimas del accidente de Urda, todas de nacionalidad española
El Centro de Integración de Datos (CID) ha informado este sábado de que ya han sido identificadas 56 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), entre ellas las 54 víctimas de nacionalidad española y dos extranjeras, una francesa y otra portuguesa. El balance provisional de fallecidos se mantiene en 69.
La Guardia Civil mantiene blindada el área restringida en Urda para preservar las pruebas
La Guardia Civil mantiene blindada la zona en la que tuvo lugar el accidente ferroviario en Urda (Toledo), donde está prohibido el acceso de personas no autorizadas, «con el fin de preservar las evidencias, pruebas e indicios».