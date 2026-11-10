Las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos han sacudido los mercados financieros y han devuelto al oro al centro de todas las miradas. El metal precioso ha protagonizado una fuerte recuperación después de que los demócratas se hicieran con el control del Congreso, un resultado que ha debilitado al dólar, ha presionado a la baja los rendimientos de los bonos estadounidenses y ha reactivado el atractivo de uno de los activos refugio por excelencia.

El oro llegó a alcanzar los 4.146,63 dólares por onza el jueves 5 de noviembre, su nivel más alto desde el 20 de octubre. Un día antes había avanzado cerca de un 3,4%, su mayor subida diaria desde agosto. El movimiento resulta especialmente significativo después de que el metal marcara el viernes anterior un mínimo de un año en 3.869,85 dólares.

Desde entonces, la recuperación hasta el máximo del jueves ha sido de casi 277 dólares por onza, aproximadamente un 7,2%, lo que supone una revalorización semanal cercana al 5%, camino de su mejor semana en más de dos meses.

¿Por qué está subiendo el oro?

Según los expertos, la explicación va más allá del resultado electoral. La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso ha abierto un nuevo escenario político para Donald Trump, que deberá afrontar mayores dificultades para sacar adelante determinadas iniciativas legislativas y fiscales.

Los inversores interpretan este cambio como un posible freno a la expansión del gasto público estadounidense. Esta expectativa ha favorecido la compra de bonos del Tesoro, reduciendo sus rendimientos, mientras el dólar se ha debilitado hasta niveles no vistos desde finales de septiembre.

En este sentido, cuando el dólar pierde valor, el oro resulta más barato para los compradores que utilizan otras monedas. Además, cuando disminuye la rentabilidad de los bonos, aumenta el atractivo relativo del metal, que no paga intereses ni dividendos.

Daniel Marburger, director de StoneX Bullion en Dubái, explica que los mercados han interpretado el nuevo reparto de poder como un posible obstáculo para una mayor expansión fiscal, aunque advierte de que esto no garantiza una reducción del déficit estadounidense.

«La Reserva Federal seguirá respondiendo a los datos de inflación y empleo», señala el experto, que considera especialmente importante vigilar la evolución de los rendimientos reales de la deuda.

Los inversores vigilan los 4.000 dólares

Después de recuperar una barrera psicológica tan importante, la gran incógnita es si el oro conseguirá mantenerse por encima de los 4.000 dólares o si volverán las ventas.

Marburger considera posible una consolidación por encima de esa referencia, pero insiste en que todavía existen riesgos. Según explica, una demanda de inversión sostenida, un dólar más débil y unos rendimientos reales estables o descendentes favorecerían la continuidad del movimiento. Por el contrario, un fortalecimiento de la divisa estadounidense o una política monetaria más restrictiva podrían desencadenar nuevas correcciones.

Posible freno al rally

Desde XTB también reconocen que el contexto se ha vuelto más favorable para el metal precioso; aunque consideran que todavía existen factores capaces de limitar las subidas, como los rendimientos reales positivos y la debilidad de la demanda de joyería, que podrían seguir frenando una recuperación sostenida.

Sin embargo, destaca que el resultado electoral estadounidense ha coincidido con una moderación de las tensiones inflacionistas, especialmente por la evolución del petróleo.

Las expectativas de una mayor presión demócrata sobre Trump para poner fin al conflicto en Oriente Medio han contribuido al descenso del crudo. El Brent llegó a situarse por debajo de los 100 dólares por barril, aliviando temporalmente los temores sobre la inflación y los tipos de interés.

Para XTB, si disminuyen los tipos reales, el atractivo del oro aumenta. No obstante, advierte que la guerra en Oriente Medio podría volver a generar incertidumbre y recomienda prudencia ante la volatilidad.

La firma considera preferible una entrada paulatina en el metal mediante compras periódicas, una estrategia que permite distribuir las adquisiciones en distintos momentos y suavizar el impacto de las oscilaciones de precios.

Si bien el repunte del oro se produce, además, en medio de una fuerte corrección bursátil que ha golpeado especialmente a las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

El Nasdaq se desplomó un 5,5% en la sesión del jueves, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia sufrió pérdidas cercanas al 12%, según los datos recogidos por Aberdeen Investments. Las ventas se extendieron a los mercados asiáticos, especialmente a Corea del Sur y Taiwán, por su elevada exposición a la industria de los chips.

Desde la firma explican que los inversores temen que el nuevo equilibrio político estadounidense implique un mayor escrutinio sobre la construcción de centros de datos, precisamente cuando aumentan las dudas sobre la financiación de las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial. Este deterioro del sentimiento bursátil ha reforzado el interés por activos defensivos.

Los bancos centrales compran más oro

Más allá de las elecciones, el metal precioso cuenta con la demanda de los bancos centrales como otro respaldo importante. Según los datos del Consejo Mundial del Oro citados por Marburger, estas instituciones adquirieron 321 toneladas netas durante el tercer trimestre de 2026, elevando las compras acumuladas del año hasta las 675 toneladas, un 6% más que en el mismo periodo de 2025.

La diversificación de las reservas y la protección frente a los riesgos geopolíticos continúan impulsando estas adquisiciones. Sin embargo, Marburger recuerda que los bancos centrales no defienden un precio concreto y que sus compras no pueden impedir todas las correcciones.

Así, el oro vuelve a situarse en el radar de los inversores tras las elecciones estadounidenses, pero su futuro inmediato dependerá de la evolución del dólar, la inflación, los tipos de interés y las tensiones geopolíticas. Los 4.000 dólares se han convertido en la gran referencia del mercado, aunque mantenerlos será la verdadera prueba para el metal precioso.