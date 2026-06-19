A pocas horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, el nombre de Abelardo de la Espriella se ha convertido en uno de los más comentados de toda Iberoamérica. El abogado y empresario colombiano, sin experiencia previa en cargos públicos, lideró la primera vuelta electoral y se presenta como el gran favorito para suceder a Gustavo Petro al frente de la Casa de Nariño.

De la Espriella ha construido su candidatura sobre un discurso de mano dura contra la delincuencia, reducción del tamaño del Estado, bajadas de impuestos y recuperación de la seguridad, una receta política que muchos analistas han comparado con la aplicada por Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador. Él mismo no ha ocultado nunca su admiración por ambos dirigentes ni por el presidente estadounidense Donald Trump.

El candidato colombiano logró imponerse en la primera vuelta con el 43,7% de los votos frente al 40,9% de su rival, el senador izquierdista Iván Cepeda, en unas elecciones marcadas por la polarización política y el debate sobre la seguridad ciudadana.

De abogado mediático a la presidencia

Nacido en Bogotá en 1978 y criado en Montería, Abelardo de la Espriella desarrolló gran parte de su carrera profesional como abogado penalista y empresario. Fundó su propio despacho, De La Espriella Lawyers Enterprise, que lo convirtió en una de las figuras jurídicas más conocidas de Colombia.

Durante años participó en algunos de los casos judiciales más mediáticos del país, representando a empresarios, políticos y personajes de gran notoriedad pública. Esa exposición constante en medios de comunicación le permitió construir una marca personal muy reconocible, caracterizada por un estilo directo, contundente y alejado de los códigos tradicionales de la política.

Su salto a la política se produjo en 2025 con la creación del movimiento Defensores de la Patria y posteriormente con el respaldo del Movimiento de Salvación Nacional. En apenas unos meses consiguió reunir millones de firmas y situarse como uno de los candidatos con mayor intención de voto del país.

Apoyo de Trump y similitud con Bukele

La campaña de De la Espriella ha recibido una importante atención internacional. Uno de los hitos más destacados ha sido el respaldo público de Donald Trump, que ha mostrado abiertamente su apoyo al candidato colombiano y ha prometido una estrecha colaboración entre ambos países en caso de victoria electoral.

Ese apoyo ha reforzado la imagen de De la Espriella como referente de una nueva derecha latinoamericana que busca replicar algunas de las fórmulas aplicadas por Milei y Bukele. Entre sus propuestas figuran la reducción de la burocracia estatal, la construcción de grandes centros penitenciarios, el endurecimiento de la lucha contra el narcotráfico y la recuperación de la inversión privada como motor económico.

Su lema de campaña, centrado en la defensa de la patria y la recuperación del orden, ha encontrado especial eco entre una parte del electorado cansada de la inseguridad y de la situación económica que atraviesa Colombia. Además, su estrategia digital se ha convertido en una de las más exitosas del continente, con una fuerte presencia en redes sociales, campañas virales y el uso intensivo de nuevas herramientas tecnológicas para movilizar votantes.

Su relación con España

Más allá de Colombia, De la Espriella mantiene una estrecha relación con España. En los últimos años ha impulsado diferentes iniciativas empresariales y profesionales junto al despacho Fuster-Fabra abogados, uno de los más conocidos del país en el ámbito penal y de la seguridad.

Esa conexión con España ha contribuido a reforzar su perfil internacional y a estrechar lazos con sectores empresariales europeos interesados en la evolución política y económica de Colombia.

A sus 47 años, Abelardo de la Espriella se presenta como un outsider político que pretende trasladar a Colombia el modelo de transformación que, a su juicio, han protagonizado Milei en Argentina y Bukele en El Salvador. Sus partidarios lo consideran la alternativa para revertir el rumbo del país tras el mandato de Petro. Sus detractores, por el contrario, advierten de los riesgos de un liderazgo excesivamente personalista. Lo que parece indiscutible es que el empresario y abogado colombiano ha logrado convertirse en uno de los fenómenos políticos más relevantes de América Latina en 2026.