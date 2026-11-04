Revés para Trump: los demócratas arrebatan el Senado a los republicanos

Los demócratas han recuperado la mayoría en el Senado de Estados Unidos en las midterms de este martes, lo que supone un duro golpe para el control republicano del poder en Washington y abre una etapa de mayor oposición en el Congreso al presidente de EEUU, Donal Trump.

Los comicios de mitad de mandato, celebrados este martes, dejan al descubierto el descontento de los votantes por el aumento de los precios, la guerra en Irán y las sospechas de corrupción en el Gobierno.

En la Cámara de Representantes todavía no hay un resultado definitivo, a la hora de redactar este texto, pero las proyecciones de varios medios de EEUU lo dan por ganado por los demócratas también: de hecho, ya se han asegurado siete escaños en su carrera por hacerse también con esa mayoría.

Con el Senado en manos de los demócratas, los dos últimos años del mandato de Trump cambiarán de forma notable, y es probable que se reduzca su margen para sacar adelante su programa, incluido su deseo de afianzar un giro conservador en el Tribunal Supremo.

Trump ha advertido de que recurrirá al veto para frenar la agenda demócrata, lo que anticipa un posible bloqueo político en la capital.

Un malherido Trump ha intentado enmarcar la derrota en la ausencia de su nombre en las papeletas, por mucho que se haya pasado las últimas semanas recorriendo el país entero, mitin tras mitin, intentando asociar su identidad a sus candidatos.

El presidente estadounidense lleva días asegurando que la derrota no afectará en lo más mínimo a su forma de gobernar y recurrirá sin pudor al veto ejecutivo para obstaculizar la ola de investigaciones que propulsará el nuevo Congreso, pero la realidad es que la noche demócrata ha sido una sucesión de victorias en estados donde el mandatario había ganado con comodidad las presidenciales de 2024.

Triunfos, además, enormemente significativos: los demócratas han ganado esta noche en el bastión republicano de Texas por vez primera en casi 40 años, merced a un voto latino que ha colocado a su primera gobernadora en el estado (también sin precedentes, a un gobernador en California en la figura de Xavier Becerra). Además, han amenazado su dominio en Florida, castigando en Carolina del Sur el legado de su aliado Lindsay Graham al rechazar la candidatura de su hermana Darline. Han perdido las dos Carolinas, Kansas, Iowa y Ohio.