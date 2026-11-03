Récord del voto anticipado, con 51,3 millones de papeletas, en unas midterms que decidirán el control del Congreso de EEUU

Los norteamericanos han empezado a votar en las elecciones legislativas de medio mandato en EEUU, las llamadas midterms, porque se celebran a mitad de legislatura; será un largo proceso, puesto que el país tiene nueve husos horarios. Los colegios de la costa oeste, los más tardíos, cierran sus urnas a las 8.00 de la mañana, hora española. Estados Unidos celebra unas elecciones con los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernadores en juego.

La jornada llega después de una votación anticipada que está batiendo récords. Según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, se habían emitido ya 51,3 millones de papeletas antes del día de las elecciones, más que en todo el voto anticipado de 2022. El voto anticipado en EEUU es el que se emite por correo y el presencial anticipado, por el que el votante acude a un centro de votación días antes de la jornada.

Se estima que hasta dos tercios de los votantes podrían haber votado por correo o en persona antes de la jornada. El caso de Austin, en Texas, ilustra la tendencia: casi la mitad de los votantes registrados en los condados de Travis, Williamson y Hays ya habían votado, y en Travis el voto anticipado superó al de las presidenciales de 2012. Todavía no hay una cifra nacional de participación total, porque las urnas siguen abiertas en buena parte del país., informa CBS News.

Qué se decide en las midterms

Los republicanos controlan ambas cámaras por poco (218-214 en la Cámara y 53-47 en el Senado). A los demócratas les bastaría una ganancia neta de tres escaños en la Cámara, y necesitan cuatro en el Senado. Las encuestas dan 9 puntos de ventaja a los demócratas en la Cámara, pero el Senado está más reñido, con escaños en disputa como los de Alaska, Texas e Iowa. También hay en juego referéndos sobre el derecho al aborto y el voto con documento de identidad. El propio Trump reconoció en campaña que el partido del presidente suele perder en las legislativas.

Tensión legal por el voto por correo

Este domingo, el Departamento de Justicia de EEUU pidió la intervención del Tribunal Supremo tras la negativa de un tribunal de apelaciones a ordenar que en California se apartaran 20.000 papeletas por correo. La Corte Suprema, horas después, rechazaba la petición de la Administración Trump.