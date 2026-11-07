Gadi Eisenkot asumirá el reto de formar gobierno en Israel frente al bloque de Netanyahu

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, será el encargado de formar Gobierno en Israel tras el anuncio realizado este sábado por el presidente de la nación, Isaac Herzog. La decisión llega tras las elecciones legislativas del pasado 27 de octubre, en las que la formación de Eisenkot obtuvo el segundo mejor resultado sólo por detrás del partido del actual primer ministro, Benjamín Netanyahu.

A través de un comunicado, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha invitado a Eisenkot a la residencia presidencial este domingo a las 17:00 horas para comunicarle de forma oficial que tiene su autorización de formar gobierno.

En la ronda de consultas finalizadas el pasado jueves, un total de 67 de los 120 diputados del Parlamento israelí recomendaron al jefe del Estado, Herzog, que el líder de Yashar Gadi Eisenkot recibiera el encargo. Por otro lado, 46 diputados pidieron al presidente israelí que encargara la formación de Gobierno al actual primer ministro Netanyahu, mientras que otros siete diputados optaron por no recomendar a ningún candidato.

Eisenkot tendrá 28 días tras recibir el mandato formal del presidente de formar gobierno. Según lo estipulado en la Ley Básica o Constitución de Israel, si no lo logra en ese lapso de tiempo, podrá solicitar una prórroga de 14 días más para acordar con las demás formaciones.

Para lograr la investidura como primer ministro, Eisenkot necesita obligatoriamente el apoyo de al menos 61 escaños de los 120 que componen la cámara. En su partido, Yashar obtuvo 21 escaños y tendrá que lograr una coalición con los partidos árabes o romper el bloque ultraortodoxo para atraer a algunas de sus formaciones religiosas.

Los partidos árabes lograron 19 diputados y han recomendado formalmente al presidente Isaac Herzog que proponga a Eisenkot con el objetivo de que Netanyahu deje el poder. Mientras que Avigdor Liberman, líder clave de su propio bloque, ha rechazado formar una coalición oficial o sostener un gobierno minoritario que dependa de los partidos árabes. Si la bancada de Liberman retira sus siete escaños, Eisenkot se quedaría con sólo 60 apoyos en la cámara, haciendo inviable la votación incluso si sumara la totalidad de los escaños árabes .