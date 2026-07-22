Alegría declara 7 casas y 3 fincas tras ocultar parte de la herencia de su familia falangista, como reveló OKDIARIO

La líder del PSOE de Aragón y ex ministra de Educación de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, ha declarado en las Cortes de Aragón ser propietaria -en distinta proporción- de hasta 7 casas y 3 fincas tras ocultar parte de la herencia de su familia falangista, como reveló OKDIARIO antes de las elecciones en esta comunidad celebradas el pasado 8 de febrero.

Alegría se presentó a estos comicios -que perdió y que dieron lugar a un gobierno de coalición entre PP y Vox- grabándose en una casa familiar de su pueblo para presumir de humildad y prometiendo «vivienda digna» a los votantes.

Sin embargo, su patrimonio real no se correspondía con la única información pública disponible que había entonces, esto es, su última declaración de bienes y rentas presentada como diputada socialista en el Congreso de los Diputados en 2023. En esta declaración figuraban dos viviendas en Zaragoza capital en 2005 y 2015 -de las que tiene el pleno dominio- y una tercera heredada en Castellón con fecha de 1996. En cambio, no aparecían tres fincas rústicas de las que era propietaria junto a otros familiares desde noviembre de 2011, según información obrante en el Registro de la Propiedad.

OKDIARIO publicó en exclusiva el pasado 27 de enero que Alegría no incluyó en su declaración de bienes en la Cámara baja, donde causó baja en 2023, estos «bienes inmuebles de naturaleza rústica». El apartado destinado a esta categoría lo dejó en blanco. En cambio, este periódico pudo comprobar que otros parlamentarios sí recogen en dicha casilla ser propietarios de terrenos de este tipo.

En su caso, Alegría posee el 16,66% de una finca de regadío en La Zaida con una superficie de «una hectárea, quince áreas, y sesenta y una centiáreas», es decir, 11.561 metros cuadrados, según consta en el Registro de la Propiedad.

Asimismo, la ex ministra tiene un 33% de otra finca de regadío heredada en La Zaida con una superficie de «una hectárea, diecisiete áreas, y noventa y nueve centiáreas», o lo que es lo mismo, 11.799 metros cuadrados.

De la misma manera, Alegría también posee un 33,3% de otra parcela que mide «trece áreas y setenta y nueve centiáreas», esto es, 1.379 metros cuadrados. Fue adquirida por herencia y se encuentra, como las dos anteriores, en su municipio natal. En total, todos estos terrenos de la familia de Pilar Alegría, conocidos en el pueblo como «los falangistas», suman 24.739 metros cuadrados, es decir, más de 2,4 hectáreas.

La ex portavoz del Gobierno de Sánchez consta como propietaria de dichos porcentajes en las tres fincas de regadío tras adquirir el «pleno dominio con carácter privativo por título de herencia», según recoge la escritura con fecha de 24 de noviembre de 2011. Por aquel entonces, Alegría era ya diputada del PSOE en el Congreso por Zaragoza, pero tampoco declaró ser dueña de parte de estos terrenos, a diferencia del proceder de otros parlamentarios con esta declaración de bienes, donde sí reflejaron estas fincas rústicas.

Cuatro herencias más

Además de estas tres viviendas y tres fincas rústicas, Alegría -que tiene dos hermanos- ha declarado en las Cortes de Aragón cuatro herencias más: el 50% de una vivienda en La Zaida, el 33% de otra en Chiprana, otro 33% de una tercera casa en Chiprana y el 33% también de una vivienda en Zaragoza.

De esta forma, en total son diez propiedades las que ha incluido Alegría en dicha declaración de bienes (ver documento aquí) presentada como parlamentaria autonómica el 25 de febrero de 2026. Fue la semana pasada cuando las Cortes de Aragón hicieron públicas estas declaraciones.

En el apartado de rentas percibidas, la diputada socialista declara haber percibido 6.000 euros/año en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración en concepto de «arrendamiento de bien inmueble en Zaragoza».

De las dos casas que declara Alegría ser dueña al cien por cien en Zaragoza capital, una adquirida en 2005 y otra en 2015, la primera de ellas es una «vivienda protegida», como desveló también OKDIARIO el pasado 28 de enero. En concreto, este inmueble aparece vinculado a una hipoteca suscrita en el año 2002. Para entonces, desde el año 2000, Alegría ya estaba enrolada en el PSOE, pues se afilió a este partido en el ejercicio del cambio de milenio, según información pública de esta formación. Además, desde 1998 militaba en UGT, el sindicato hermano.

La líder del PSOE Aragón también declara en la Aljafería que percibió 82.612,23 euros como ministra, una hipoteca de 2014 con un saldo pendiente de 100.281,69 euros, un Renault Clio también de 2014, 37.630,23 euros en cuentas bancarias y 6.843,27 euros como «saldo de planes de pensiones».