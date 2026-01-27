La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón en las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, Pilar Alegría, ocultó en su declaración de bienes en el Congreso de los Diputados ser propietaria de parte de 2,4 hectáreas de su familia falangista.

Según información obrante en el Registro de la Propiedad, a la que ha accedido OKDIARIO, la ex ministra de Educación es dueña junto a su madre y sus dos hermanos de tres parcelas de regadío en el término municipal de La Zaida (Zaragoza), su pueblo natal.

En su declaración de bienes y rentas presentada en el Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del 23 de julio, en las que salió elegida diputada del PSOE por Zaragoza, Alegría dio cuenta de dos viviendas en esta provincia adquiridas en 2005 y 2015 y una tercera heredada en Castellón con fecha de 1996. Respecto a esta última, la dirigente socialista precisó que posee un tercio de este inmueble vía donación.

Sin embargo, el apartado de la declaración relativo a «bienes inmuebles de naturaleza rústica», lo dejó en blanco. OKDIARIO ha podido comprobar cómo otros parlamentarios sí recogen en dicho apartado ser propietarios de terrenos de este tipo.

En su caso, Alegría posee el 16,66% de una finca de regadío en La Zaida con una superficie de «una hectárea, quince áreas, y sesenta y una centiáreas», es decir, 11.561 metros cuadrados, según consta en el Registro de la Propiedad. Esta finca -igualmente heredada- la comparte la candidata socialista con su madre, que posee la mitad del inmueble, y sus dos hermanos, titulares también de un 16,6% cada uno.

Una de las fincas rústicas de Pilar Alegría y su familia, según el Registro de la Propiedad.

Asimismo, la ex ministra tiene un 33,3% -como sus dos hermanos- de otra finca de regadío heredada en La Zaida con una superficie de «una hectárea, diecisiete áreas, y noventa y nueve centiáreas», o lo que es lo mismo, 11.799 metros cuadrados.

De la misma manera, Alegría también posee un 33,3% de otra parcela -compartida con sus dos hermanos en el mismo porcentaje- que mide «trece áreas y setenta y nueve centiáreas», esto es, 1.379 metros cuadrados. Fue adquirida por herencia y se encuentra, como las dos anteriores, en su municipio natal. En total, todos estos terrenos de la familia de Pilar Alegría, conocidos en el pueblo como «los falangistas», suman 24.739 metros cuadrados, es decir, más de 2,4 hectáreas.

La candidata socialista al 8F figura como propietaria de dichos porcentajes en las tres fincas de regadío tras adquirir el «pleno dominio con carácter privativo por título de herencia», según consta en la escritura con fecha de 24 de noviembre de 2011. Por aquel entonces, Alegría era ya diputada del PSOE en el Congreso por Zaragoza, pero tampoco recogió ser dueña de parte de estos terrenos, a diferencia del proceder de otros parlamentarios con esta declaración de bienes, donde sí reflejaron estas fincas rústicas.

OKDIARIO publicó el pasado viernes el mote usado por los paisanos del pueblo de Pilar Alegría para referirse a su familia. «Les llamábamos ‘los falangistas’», contaron a este periódico las fuentes vecinales consultadas.

«Tal vez lo que diga moleste, pero aquí a la madre de Pili -como se refieren a Alegría- se conocía como ‘la falangista’», explicó un vecino. «No me grabes, tengo que seguir viviendo aquí», pidió. «Yo, contra su persona, no tengo nada en contra, pero respecto a su perfil político actual, sí: es falso», señala, haciendo referencia al vídeo que la socialista divulgó en redes sociales, «aparentando ser una familia humilde y tradicionalmente de izquierdas», manifestó.

Otro vecino también apuntó que a la familia de la candidata del PSOE se le llamaba «falangista». No obstante, tratando de quitar hierro asunto, añadió: «Eran otros tiempos. Tradicionalmente, su familia era de derechas», reconoció. De hecho, archivos documentales de la época incluso sitúan a la familia de Alegría, ahora admiradora, según ella, de Pedro Sánchez, vinculada a la Sección Femenina de Falange.

La confesión de Pilar Alegría

La propia Pilar Alegría confesó en una entrevista en La Sexta en 2024 que «se afilió al PSOE por convicción, algo que venía de fábrica, no de casa. En mi casa, desde luego, no había nadie del PSOE», admitió. Preguntada por «de dónde eran en su casa», ella contestó: «Eran más de derechas».

En esa misma entrevista, Alegría dijo a continuación que en su familia ahora son «del PSOE a tope». Es más, lejos del pasado vinculado a la Sección Femenina de Falencia, la candidata socialista calificó a su madre como «fan número uno del presidente del Gobierno», en alusión a Pedro Sánchez.

Asimismo, OKDIARIO publicó el pasado 17 de enero que los dos hermanos de la ex ministra de Educación fueron en las listas del PP en las elecciones municipales de 2003.

Alfredo Alegría Continente y Olga Alegría Continente formaron parte de la candidatura del PP al Ayuntamiento de La Zaida, el pueblo de la ex ministra, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza publicado el 29 de abril de 2003. El PP aragonés de aquella época lo presidía Gustavo Alcalde, y el líder del partido a nivel nacional era José María Aznar, entonces presidente del Gobierno.

En su caso, el hermano de Pilar Alegría ocupó el segundo puesto de la lista, mientras que Olga concurrió en el quinto lugar de una candidatura conformada por siete integrantes y tres suplentes. Los dos hermanos se presentaron por el PP, pero en calidad de «independientes», como reflejó la propia lista electoral. Ninguno de los dos lograron acta de concejal.