El PSOE reparte banderas del partido, Aragón y la UE pero ninguna de España en el mitin de Sánchez en Zaragoza

El PSOE de Pedro Sánchez ha repartido banderas del partido, de Aragón y de la Unión Europea, pero ninguna de España en el mitin del presidente del Gobierno en Zaragoza este miércoles. El dirigente socialista se ha rodeado en el mitin de este miércoles de la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría.

Se trata del tercer acto de precampaña del líder socialista, después de los mítines de Dos Hermanas (Sevilla) y el que tuvo lugar en Ponferrada (León), ambos el pasado fin de semana.

A este acto en Aragón han acudido cerca de 2.000 personas. Cientos de los simpatizantes socialistas han tenido que seguir el mitin a través de una pantalla en el exterior, debido a que el lugar donde había quedado pequeña la sala del Hotel Hiberus de Zaragoza.

Y ha llamado a movilizarse porque, en su opinión, todavía hay «muchísimas cosas por hacer de aquí al 2030». «Necesitamos una mayoría amplia y progresista en el Parlamento nacional», ha dicho.

En esa línea, ha reconocido que «durante estos años» ha gobernado «en coalición, con mayorías, es verdad que algunas veces un poco complicadas». Aun así, se ha vanagloriado de haber «sacado adelante muchas cosas». «Imaginaos si tuviéramos, por favor, una mayoría amplia y progresista, lo que podríamos hacer avanzar a nuestro país», ha subrayado.

Contra la decisión del Supremo

El líder socialista e ha pronunciado sobre la negativa del Supremo a permitir el voto a los nietos de los exiliados durante la dictadura que se nacionalizaron sin acreditar el exilio de sus antepasados. «Los nietos del exilio republicano tienen el mismo derecho a votar que los nietos del régimen franquista», ha indicado el líder socialista en su mitin en Zaragoza de este miércoles. Se trata de la primera manifestación del presidente del Gobierno a este respecto tras la decisión del Alto Supremo de suspender los efectos electorales de nacionalizaciones con la Ley de Memoria Democrática.

El presidente del Gobierno ha recordado que esta ley «entró en vigor en el año 2023». Además, ha recalcado que su derecho al voto es «uno de los derechos fundamentales de ser español». Además, ha recalcado que en las últimas elecciones generales, los exiliados ejercieron el derecho «sin ningún problema». «Se ha votado en 2023, se votó en 2024, se votó en 2025», ha lamentado el dirigente socialista.

«Llegan ahora porque Vox lo exige y presentan un recurso ante el Tribunal Supremo diciendo que la Ley de Nietos hay unos nietos que sí y otros nietos que no», ha subrayado el presidente.

«Nosotros decimos que los nietos del exilio republicano tienen el mismo derecho a votar que los nietos del régimen franquista», ha espetado el jefe del Ejecutivo. «No hay derecho a que haya ciudadanos de primera y de segunda», ha añadido. Y ha argumentado que tanto Vox como el PP «tienen miedo» porque «tienen candidatos de tercera».