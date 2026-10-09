Baleares en alerta este viernes por olas de hasta cinco metros entre Mallorca y Menorca

El oleaje pondrá este viernes en aviso naranja a Menorca y en nivel amarillo al litoral de la Serra de Tramuntana y norte de Mallorca, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, el aviso naranja de Menorca se debe a posibles olas de hasta cinco metros, mientras que los avisos en Mallorca son por olas de tres a cuatro metros.

Asimismo, el organismo estatal ha apuntado a que en Baleares se registrarán chubascos que podrían ser localmente fuertes. Además, soplará tramontana fuerte con rachas muy fuertes en todo el norte de Baleares.

También habrá avisos por olas en Girona y Tarragona. Mientras tanto, los avisos por precipitaciones se dan en Almería; Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; Ceuta, que también está en aviso por tormentas; y Lanzarote.

La Aemet ha señalado que se prevé que este viernes haya una estabilización en el norte peninsular con la entrada de altas presiones.

Por el contrario, la transición de una vaguada a dana entre el sudoeste peninsular y Canarias inestabilizará este entorno. De esta manera, se esperan cielos nubosos con alguna llovizna en el extremo norte, donde habrá tendencia a despejar.

Mientras tanto, se prevé que en el tercio sur, Alborán y Canarias haya abundante nubosidad. Ésta podría dejar chubascos y tormentas fuertes en Ceuta y en los litorales del sudeste.

Para el resto de la península, el pronóstico marca un tiempo más estable, con cielos poco nubosos. En Canarias, la previsión es de intervalos nubosos con chubascos localmente moderados y no se descarta que alguno sea puntualmente fuerte y vaya acompañado de tormenta en Lanzarote por la cercanía de la dana.

Asimismo, habrá brumas y bancos de niebla matinales en montañas y la meseta de la mitad norte, el sudeste y en Alborán.

En lo que respecta a los termómetros, Aemet ha indicado que las máximas descenderán en el arco mediterráneo y la mitad sur, mientras que en el resto del territorio no se esperan cambios, salvo algún ascenso en montañas y en Galicia.

En paralelo, las mínimas también bajarán, salvo en el extremo sur y Canarias, donde no se esperan cambios. A su vez, podría haber heladas débiles en zonas altas de montaña de la mitad norte.