Una violenta tormenta de rayos provoca la crecida del barranco de las Ovejas, anega Alicante y deja 40 litros por metro cuadrado

Una violenta tormenta de rayos ha anegado la ciudad de Alicante en la tarde de este sábado, a apenas unas horas de que a partir de las 00:00 horas del domingo se declare la alerta de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) de riesgo naranja de lluvias en el litoral sur de la provincia. El barranco de las Ovejas, que estuvo en el centro de las peores riadas que ha sufrido la ciudad, ha experimentado un aumento repentino y en algunas zonas de la ciudad se han registrado precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado, según ha reflejado el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) en su perfil de X. Muchísimos rayos han impactado en tierra, según ese mismo laboratorio.

Los momentos críticos se han vivido en torno a las 18:30. A esa hora es a la que corresponde el vídeo que ilustra esta información, grabado en la céntrica plaza de los Luceros, en el centro de Alicante. Algunos de los rayos, siempre según las mismas fuentes, han impactado en la zona sur de la ciudad, la más próxima al mar. Y, en concreto, en los barrios de La Florida, Babel y San Gabriel. Este último, donde desemboca en el mar el citado barranco de las Ovejas y donde la fuerza de las precipitaciones ha llegado a generar dificultades por la acumulación de agua.

Horas antes, en torno a las 13:30 de este sábado, el Ayuntamiento de Alicante había advertido de la posibilidad de fuertes precipitaciones estimadas y acumuladas en una hora. También el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) había aconsejado evitar desplazamientos, a la vez que máxima precaución en la vía pública entre las 22:00 y las 08:00 del domingo, así como máxima atención a los conductos informativos municipales.

Además, los parques y jardines quedarán cerrados a partir de las 22:00 horas de este sábado hasta las 08:00 horas del domingo. El Ayuntamiento de Alicante ha abierto el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) y ha reforzado los servicios de Policía Local y bomberos.

Tal como ha publicado OKDIARIO este mismo sábado, el Gobierno valenciano ha enviado dos mensajes ES-Alert a los móviles de la población de distintas zonas de Valencia y Alicante ante la previsión de lluvias torrenciales. Los avisos también pedían evitar desplazamientos, alejarse de los cauces y no cruzar zonas inundables. El litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante estarán bajo aviso rojo desde las 10:00 horas del domingo hasta las 10:00 del lunes.

La de este sábado es la segunda tormenta torrencial que se produce en Alicante en solo 15 días, después de que el pasado día 2, otra descomunal tormenta descargase sobre la ciudad, acompañada de un fuerte aparato eléctrico.