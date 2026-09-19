Las imágenes más impactantes de las lluvias torrenciales en Alicante con calles anegadas y fuertes inundaciones

Calles cubiertas por el agua, calzadas prácticamente desaparecidas bajo la lluvia y fuertes corrientes atravesando las zonas urbanas. Las lluvias torrenciales que golpean este sábado Alicante están dejando algunas de sus estampas más impactantes en el extremo sur de la provincia. En las playas de Orihuela, los fuertes chubascos han provocado importantes inundaciones en puntos como Cala Bosque o en La Zenia. El agua se extiende de lado a lado de algunas calles y cubre buena parte de la calzada, mientras la lluvia continúa cayendo con fuerza.

El aguacero descarga, además, de forma tremendamente irregular. Mientras en algunos puntos diluvia, a apenas unos kilómetros puede incluso lucir el sol. Jávea ha superado los 80 litros por metro cuadrado y la Aemet habla de chubascos «muy focalizados», pero de intensidad «muy fuerte». La Generalitat Valenciana mantiene activada la alerta naranja por lluvias en el litoral alicantino.

El temporal ya deja un rastro de incidencias por la provincia. Emergencias ha atendido 30 episodios relacionados con las lluvias desde la noche del miércoles, con la Vega Baja y la Marina Alta concentrando la mayoría de los avisos. Filtraciones, acumulaciones de agua y problemas de circulación forman hasta el momento el balance de unas tormentas que han dejado varias calles del litoral completamente anegadas.