Detenido un hombre de 85 años por estrangular a la ex mujer de su hijo en Madrid

La Policía Nacional detiene a un hombre de 85 años en el distrito de Arganzuela por la muerte de una mujer de 47 años de origen asiático. Pasadas las 11:00 horas, la policía ha informado que el 091 dio el aviso de que una persona recibió la llamada de su padre indicándole que habría cometido un hecho grave y estaba esperando a la policía.

El Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid precisó que la víctima presentaba señales de estrangulamiento. Los efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional, efectivos de la Policía Local y servicios sanitarios llegaron al lugar de los hechos, precisamente en la calle Ferrocarril. Donde corroboraron en el interior de la vivienda el hallazgo de una mujer tendida en el suelo sin signos vitales y que presentaba señales de violencia.

Se ha confirmado la detención del hombre, de 85 años y ex suegro de la víctima, por su presunta participación en la muerte. Según la investigación, el suceso podría estar relacionado con la posición del supuesto atacante de echar a la mujer de la vivienda.

El Grupo de Delitos Violentos de la Brigada Provincial de la Policía Científica llevó a cabo una exhaustiva inspección ocular en busca de posibles indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, el Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido la investigación y trabaja para reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias que rodean la muerte.