La AEMET avisa por las «brumas y bancos de niebla»: estas son las zonas afectadas de la Comunidad Valenciana

La AEMET ha avisado de brumas y bancos de niebla en la Comunidad Valenciana para este jueves 29 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología también predice un aumento de las temperaturas máximas en el interior de Valencia durante la jornada de hoy. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este jueves 29 de octubre.

La Comunidad Valenciana vivirá un día de temperaturas plácidas con máximas de hasta 26 grados en algunos puntos del Mediterráneo. Después de un mes de agosto protagonizado por las primeras lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana, esta última semana del mes sigue siendo plácida, exceptuando algunas precipitaciones puntuales del miércoles en la provincia de Alicante. Para este jueves 29 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología ha avisado por la presencia de bancos de niebla por la mañana.

«Cielo con intervalos de nubes bajas en Alicante y el interior de Valencia, tendiendo a cielo poco nuboso durante la segunda mitad del día, y cielo poco nuboso en el resto. Probables brumas y bancos de niebla en el interior de la mitad sur por la mañana», ha avisado la AEMET sobre el tiempo de este jueves 29 de octubre en la Comunidad Valenciana. También ha avisado de «temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en el interior sur de Valencia».

Las máximas en la Comunidad Valenciana volverán a estar en 26 grados en la provincia de Alicante, donde los termómetros marcarán este registro en Alicante capital, Orihuela y Elche. «Cielo con intervalos de nubes bajas, tendiendo a cielo poco nuboso durante la segunda mitad del día. Probables brumas y bancos de niebla en el interior por la mañana. Temperaturas con pocos cambios», dice la AEMET sobre el tiempo en la zona.

En la provincia de Valencia, las máximas también serán de 26 grados en la localidad de Onteniente, mientras que en la capital de la Comunidad Valenciana la máxima será de 25 ºC y la mínima de 13 ºC. Las mínimas en la Comunidad Valenciana estarán en Castellón, donde las mínimas caerán hasta los 8 grados en el interior, en Morella.

Así serán las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET del tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 29 de octubre es la siguiente:

Cielo con intervalos de nubes bajas en Alicante y el interior de Valencia, tendiendo a cielo poco nuboso durante la segunda mitad del día, y cielo poco nuboso en el resto. Probables brumas y bancos de niebla en el interior de la mitad sur por la mañana. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ascenso de las máximas en el interior sur de Valencia. Viento flojo del oeste, tendiendo a componente sur en el litoral al mediodía.