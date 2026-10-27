Confirmado por la AEMET: las temperaturas rozan los 30 grados en la Comunidad Valenciana

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana en este martes 27 de octubre. La AEMET avisa de que los termómetros rozarán los 30 grados en algunos puntos de la provincia de Alicante durante esta jornada en la que se volverá a vivir un día primaveral en el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana y la subida de las temperaturas.

La Comunidad Valenciana volverá a vivir un día de primavera en este martes 27 de octubre, en el que el mes languidece y noviembre ya se vislumbra en el horizonte. A pesar de las fechas del año y después de unas semanas de lluvias intensas en todo el Mediterráneo, el sol seguirá reinando en la Comunidad Valenciana durante una jornada en la que la AEMET ha confirmado una pequeña subida de las temperaturas que hará que se rocen los 30 grados en la provincia de Alicante.

La AEMET ha confirmado que en Orihuela se esperan 29 ºC para este martes 27 de octubre, mientras que en la capital y en Elche se llegarán a máximas de 28 ºC. En Dénia y Alcoy los termómetros llegarán hasta los 27 grados con mínimas de 12 durante la noche en el interior de la provincia. «Cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral por la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Alicante.

En Valencia también se rozarán los 30 grados en Onteniente, donde las máximas registradas se espera que sean de 29 grados. En Valencia capital, la máxima del día será de 26 ºC y la mínima de 12 ºC. «Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste por la tarde en el interior y tendiendo a nordeste moderado en el litoral a últimas horas», avisa la AEMET.

La mínima del día volverá a estar en Morella, en el interior de Castellón. En esta zona las mínimas bajarán a 10 ºC durante la noche y en la capital se llegará a los 24 grados. «Cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de componente oeste, tendiendo a nordeste moderado en el litoral a últimas horas», dice la AEMET sobre el tiempo en la zona.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este martes 27 de octubre es la siguiente:

Cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos al final del día. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en Valencia. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste por la tarde en el interior de Valencia y tendiendo a nordeste moderado en el litoral norte y central a últimas horas.