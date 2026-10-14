La AEMET avisa: lluvias y descenso de temperaturas en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha avisado de lluvias y temperaturas a la baja en la Comunidad Valenciana para este miércoles 14 de octubre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de precipitaciones débiles que tendrán lugar en los litorales y zonas altas de la mitad sur. Durante este día también se producirá una bajada de las temperaturas máximas en las zonas del interior del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las lluvias y la bajada de temperaturas en la Comunidad Valenciana.

Las lluvias volverán a aparecer en la Comunidad Valenciana este miércoles 14 de octubre. La AEMET ha avisado de «cielo nuboso, principalmente de nubes bajas, con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en los litorales y zonas altas de la mitad sur». La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de que el porcentaje de lluvias en zonas como Alcoy será del 80%, mientras que en la ciudad de Alicante es del 60%. En Valencia bajará hasta el 20%.

La AEMET también ha avisado de que «temperaturas mínimas con cambios ligeros, y máximas en descenso ligero en el interior, y con pocos cambios en el litoral». La mínima del día estará en Morella, donde los termómetros bajarán hasta los 11 ºC durante la noche, mientras que la máxima en la provincia de Castellón estará en la capital, donde se llegará a 27 grados. En Valencia también la máxima se registrará en 27 ºC durante el día y las mínimas en la provincia bajarán hasta los 13 ºC en Requena.

En Alicante las máximas subirán hasta los 28 ºC y las mínimas se quedarán en 14 grados en la zona de Alcoy. «Cielo con intervalos nubosos, y precipitaciones débiles, más probables en litorales y zonas altas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso ligero. Viento flojo de dirección variable, predominando el este en horas centrales, moderado en el litoral», avisa la AEMET sobre el tiempo en Alicante.

Lluvias y bajada de temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este miércoles 14 de octubre:

Cielo nuboso, principalmente de nubes bajas, con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en los litorales y zonas altas de la mitad sur. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, y máximas en descenso ligero en el interior, y con pocos cambios en el litoral. Viento flojo y dirección variable, predominando la componente este durante las horas centrales, moderado en el litoral del tercio sur.