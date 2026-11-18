Andalucía refuerza su proyección internacional y su capacidad para competir en los mercados globales con una nueva edición de Andalucía TRADE GLOBAL, el mayor encuentro sobre internacionalización de la comunidad. Así lo han puesto de relieve la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, durante la apertura de esta cita profesional que celebra su vigésima segunda edición en Málaga y reúne a 76 mercados de los cinco continentes.

El evento, que se desarrolla los días 17 y 18 de noviembre, congrega a 1.232 profesionales de 625 empresas andaluzas, que tendrán la oportunidad de mantener más de 1.623 reuniones de negocio B2B con representantes de esos mercados internacionales en los que presta servicio la Red Andalucía TRADE Internacional.

La evolución de la economía andaluza

España ha destacado la evolución de la economía andaluza y la creciente proyección internacional de sus empresas, que ha definido como “el mejor reflejo de la transformación económica que está experimentando Andalucía”. “Las empresas andaluzas gustan en el exterior y Andalucía gusta a las empresas del extranjero”, ha subrayado durante su intervención, en alusión a los 40.433 millones de euros en exportaciones registrados en 2025, un 25,5% más que en 2018, y el crecimiento del 7,9% registrado entre enero y septiembre de 2026, casi el doble de la media nacional, con 32.547 millones de euros.

Asimismo, la responsable andaluza de Economía ha justificado que la confianza de los inversores en Andalucía se sustenta en “un entorno de estabilidad política, institucional y presupuestaria, así como en la seguridad jurídica, la simplificación administrativa y una fiscalidad más favorable a la actividad económica”. En este sentido, ha aludido a las ocho rebajas de impuestos aprobadas por el Gobierno andaluz en ocho años, que han permitido a la comunidad ser más competitiva fiscalmente, para recordar a continuación que la inversión extranjera ha crecido un 94,6% en el primer semestre de este 2026, siguiendo la senda al alza del periodo 2019-2025, cuando se alcanzaron los 6.547 millones de euros, el doble que en el sexenio anterior.

Por su parte, Paradela ha subrayado que la cita es una oportunidad para “intercambiar conocimientos, impulsar tratos y promover la apertura de nuevos mercados, con el apoyo de las 44 sedes con las que cuenta la Agencia TRADE en el mundo, que dan servicio en 76 países”. Durante su intervención, ha remarcado que el principal objetivo que guía las políticas de su departamento es “convertir a Andalucía en la gran región industrial y tecnológica del Sur de Europa, capaz de convertir el conocimiento y el talento en liderazgo industrial, en empleo de calidad y en prosperidad sostenible”. En ese camino, ha afirmado, “la internacionalización de las empresas es una prioridad, con TRADE como principal conector de toda esta cadena de valor gracias a su catálogo de servicios y a su papel en la proyección exterior”.

Para el titular de Universidad e Industria, Andalucía es la comunidad que más aporta al crecimiento de las exportaciones españolas”, una fortaleza exterior que, a su juicio, “también viene respaldada por el momento que viven en la comunidad tanto la inversión extranjera, que crece a un ritmo que es el triple del conjunto de España, como la inversión industrial, que avanza a un ritmo de 5.000 millones al año en sectores como el aeroespacial, la defensa, el químico, la microelectrónica o la minería metálica”.

En la jornada de apertura ha tenido lugar un diálogo entre el director general de Andalucía TRADE, Gonzalo Arana, y el presidente y consejero delegado de Mayoral, Manuel Domínguez de la Maza, quien ha abordado la experiencia de más de 30 años de desarrollo del proceso de internacionalización de la compañía malagueña.

En el evento también han participado los presidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, Javier Sánchez-Rojas, y el delegado territorial de ICEX-España Exportación e Inversiones en Andalucía, Hermenegildo Cobo.

El encuentro se ha consolidado como una plataforma estratégica para acercar el mundo a las empresas andaluzas y facilitar su acceso a nuevas oportunidades comerciales. Los representantes de la red internacional de Andalucía TRADE se han desplazado hasta Málaga para ofrecer información directa sobre los mercados, identificar posibilidades de negocio y favorecer contactos que permitan a las compañías ampliar su presencia exterior y diversificar sus destinos de exportación.

Organizado por Andalucía TRADE, entidad adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, el evento tiene como objetivo facilitar a las empresas andaluzas el conocimiento y los instrumentos necesarios para abordar su expansión internacional, poniendo a su disposición en un mismo espacio a expertos en mercados exteriores, entidades de apoyo a la internacionalización y empresas especializadas en servicios para el comercio exterior.

Una red internacional con presencia en 76 países

Uno de los principales activos de este encuentro es la Red Andalucía TRADE Internacional, que presta actualmente servicio en 76 países de los cinco continentes a través de 44 sedes distribuidas en 41 estados. Esta estructura, integrada por oficinas y antenas de promoción de negocios, ofrece asistencia especializada sobre el terreno en aquellos mercados considerados de mayor interés para las empresas andaluzas.

Su implantación responde a la necesidad de facilitar el acceso a economías con potencial de crecimiento y a destinos que presentan mayores dificultades de entrada para las compañías, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. De esta forma, la red proporciona conocimiento directo de los mercados, asesoramiento y acompañamiento para identificar oportunidades y desarrollar estrategias de expansión internacional. La cobertura alcanza 22 países europeos, 24 asiáticos, 19 americanos y Australia, además de los mercados de África, completando una presencia internacional en los cinco continentes.

Conocimiento, contactos y servicios para competir en el exterior

Andalucía TRADE GLOBAL cuenta con una zona expositiva de 22 stands, en la que participan las entidades colaboradoras —CEA, Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio e ICEX— y 18 empresas especializadas en servicios a la internacionalización. Entre ellas figuran entidades financieras, compañías logísticas, consultoras, firmas de asesoramiento jurídico internacional y empresas de marketing y estrategia de mercados.

El programa se completa con hasta 16 ponencias y presentaciones en los diferentes espacios expositivos, que abordan cuestiones como las oportunidades comerciales en distintos países, las nuevas rutas de negocio, los acuerdos de la Unión Europea, la financiación de operaciones internacionales, la digitalización empresarial y la aplicación de la inteligencia artificial y la robótica a la competitividad de las pymes.

Andalucía TRADE, como agencia pública del Gobierno andaluz encargada de apoyar la competitividad empresarial, la internacionalización y la atracción de inversiones, ofrece también un catálogo integral de servicios de asesoramiento y financiación, fomenta la I+D+I y la transferencia de conocimiento y facilita el acceso de las empresas a instrumentos de apoyo autonómicos y europeos.