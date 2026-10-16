La AEMET confirma un repunte de las temperaturas de hasta 30 grados en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado un ligero ascenso de las temperaturas para este viernes 16 de octubre en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que los termómetros podrían llegar hasta los 30 grados en algunos puntos de la mitad sur del Mediterráneo, en la provincia de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la subida de las máximas en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana vivirá un día sin lluvias y con temperaturas al alza en este viernes 16 de octubre, donde la AEMET ha confirmado «mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso». «Cielo poco nuboso con nubes altas. Por la mañana y al final del día, intervalos de nubes bajas y probables brumas en el interior, sin descartar bancos de niebla», ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología sobre las temperaturas que se esperan en la Comunidad Valenciana en este viernes 16 de octubre.

Las máximas de la zona estarán en la provincia de Alicante, donde en Orihuela los termómetros llegarán hasta los 29 ºC. En Alicante y Elche se tocarán los 28 grados durante las primeras horas de la tarde y las mínimas en la zona serán de 13 ºC en Alcoy. «Cielo poco nuboso con nubes altas. Por la mañana y al final del día, intervalos de nubes bajas y probables brumas en el interior, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a sureste flojo en el litoral en las horas centrales», ha dicho la AEMET sobre el tiempo en Alicante.

En Valencia, la máxima también será de 29 ºC en Onteniente, donde se registrará la temperatura más alta en la provincia. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 27 grados y la mínima de 16 ºC. En el interior, en Requena, las mínimas durante la noche serán de 13 grados. Las mínimas en la provincia de Castellón también serán de 11 ºC en Morella, donde se registrarán las temperaturas más bajas de toda la Comunidad Valenciana.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este viernes 16 de octubre es la siguiente:

Cielo poco nuboso con nubes altas. Por la mañana y al final del día, intervalos de nubes bajas y probables brumas en el interior, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a sureste flojo en el litoral en las horas centrales.