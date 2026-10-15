Aviso de la AEMET: lluvias y temperaturas en descenso en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha confirmado lluvias y temperaturas en «ligero descenso» para este jueves 15 de octubre en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de precipitaciones en la mitad sur y norte del Mediterráneo durante la primera parte del día, a la vez que también predice a través de sus canales oficiales que las temperaturas irán en descenso a lo largo del día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las lluvias y las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este jueves 15 de octubre.

La Comunidad Valenciana se prepara para otro día de otoño que tendrá un tiempo típico de la época: algunos episodios de lluvia y también temperaturas a la baja durante este jueves 15 de octubre. «Cielo nuboso, principalmente de nubes bajas, con precipitaciones en la mitad sur, sin descartar de manera débil y aislada en el litoral de la mitad norte», ha confirmado la AEMET sobre las lluvias que podrían aparecer durante la primera mitad del día en el sur del Mediterráneo.

Según ha confirmado la AEMET, la posibilidad de que llueva en la provincia de Alicante será de un 55% en la capital mientras que se reducirá al 45% en la zona de Alcoy. «Cielo nuboso, principalmente de nubes bajas, con precipitaciones», ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología sobre las posibles lluvias que se producirán en una provincia en la que las máximas serán 28 grados con mínimas de 14 en el interior durante la noche.

La AEMET también ha confirmado el «ligero descenso» de las temperaturas y la mínima de la Comunidad Valenciana estará en la provincia de Valencia, donde se registrarán 11 ºC en la localidad de Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 27 grados y la mínima será de 17 ºC durante la noche. En esta zona no se esperan lluvias durante el día.

También será un día soleado en Castellón, donde las temperaturas llegarán hasta los 27 grados y las mínimas serán de 12 ºC en Morella, en el interior de la provincia. «Cielo nuboso, principalmente de nubes bajas, sin descartar precipitaciones débiles y aisladas en el litoral. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo y dirección variable, predominando las componentes este y sur durante las horas centrales, con intervalos de moderado en litoral por la tarde», informa la AEMET.

Lluvias y temperaturas en descenso en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este jueves 15 de octubre es la siguiente:

Cielo nuboso, principalmente de nubes bajas, con precipitaciones en la mitad sur, sin descartar de manera débil y aislada en el litoral de la mitad norte. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo y dirección variable, predominando las componentes este y sur durante las horas centrales, con intervalos de moderado en litoral por la tarde.