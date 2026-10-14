Cielo con intervalos nubosos dominará en toda la provincia, con nubes bajas por la mañana y altas por la tarde. Brumas matinales y posibilidad de chubascos aislados en el litoral. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán. Viento flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 14 de octubre

Barcelona: cielo despejado y ambiente templado

El cielo se despereza lentamente, mostrando un luminoso tono azul que promete una jornada espléndida en Barcelona. Durante la mañana, la temperatura rondará los 19 grados, pero la sensación térmica alcanzará los 26, con una brisa suave de unos 10 km/h que acariciará el rostro. La humedad, aunque moderada, podría hacer que el ambiente se sienta un tanto cargado, especialmente a medida que avanzamos hacia la tarde, donde el mercurio subirá, alcanzando un cálido 25.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza hasta las 19:11, ofreciendo más de 11 horas de luz. El cielo se mantendrá despejado y no hay señales de lluvia que puedan interrumpir el día. La temperatura irá descendiendo suavemente al caer la noche, registrando mínimas de 18 grados, lo que nos regalará una velada agradable y templada. Sin duda, un día ideal para disfrutar de la vida al aire libre en la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y lluvias sorpresivas

El cielo amanecerá pintado de nubes grises que prometen una jornada inestable en L’ Hospitalet de Llobregat. Mientras el sol asoma, la brisa fresca comienza a soplar con fuerza, anticipando un giro brusco en el tiempo a medida que avanza el día. Durante la mañana, las temperaturas rondarán los 18 grados, pero se espera un rápido descenso que acompañará a las lluvias que aparecerán al mediodía.

A partir del mediodía, las temperaturas alcanzarán un pico de 27 grados, pero la sensación térmica podrá ser engañosa debido a la alta humedad que puede superar el 95%. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 40 km/h, lo que podría hacer que las lluvias, aunque menos intensas por la tarde, se sientan más frías. Este es un buen momento para recordar llevar paraguas, ya que las inclemencias del tiempo pueden sorprender en cualquier momento.

Jornada soleada y cálida en Badalona

El día en Badalona comienza con un amanecer tranquilo, caracterizado por un cielo despejado que promete una jornada agradable. Las temperaturas oscilan entre los 17 y 18 grados, pero a medida que avanza la mañana, se espera que se eleven hasta alcanzar los 26 grados en su punto máximo. La sensación térmica acompañará estas cifras, ofreciendo un calor que se sentirá intenso debido a una humedad relativa que alcanzará el 90%. La dirección del viento, del sureste, soplará suavemente a 10 km/h, creando un ambiente agradable.

Por la tarde, el cielo continuará en condiciones similares, manteniéndose despejado y sin probabilidad de lluvia en el horizonte. El entorno se sentirá un poco pesado debido a la alta humedad, aunque las temperaturas se mantendrán agradables hasta caer la noche. Con un total de más de 11 horas de luz, los badaloneses podrán disfrutar de un día precioso, perfecto para actividades al aire libre, ya que el tiempo se presenta ideal para disfrutar y relajarse antes de que el sol se esconda a las 19:11.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo que podría alternar entre ligero despejado y algunas nubes dispersas durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 26 grados y se sentirá un viento suave del sudoeste, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que la sensación térmica se mantendrá relativamente cómoda. Aprovechar estas horas de buen tiempo puede ser una excelente oportunidad para relajarse y disfrutar del entorno.