Marruecos ha sufrido una derrota diplomática en el Sáhara Occidental. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que mantenía la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental) desde 1991 para verificar el alto el fuego y preparar el referéndum de autodeterminación, decidió no renovar su mandato anual.

Y el 1 de noviembre comenzó el repliegue de sus 340 miembros, distribuidos en las ciudades del territorio, tanto ocupado como liberado, y, también, en Tinduf (Argelia).

¿Por qué el vencido es Marruecos? El Frente Polisario ya había dado por roto el alto el fuego en noviembre de 2020 y desde entonces se han producido escaramuzas y ataques a ambos lados de los muros construidos por el invasor marroquí, en uno de los cuales, ejecutado en junio pasado, Marruecos mató mediante drones al dirigente y mando militar del Frente Polisario Lahbib Mohamed Abdelaziz.

Después de unos años de una tenaz campaña diplomática para conseguir que diversos gobiernos (entre ellos, el español) avalasen su plan de anexión del Sáhara Occidental con un seudorrégimen de autonomía, Rabat pretendía pasar al cobro en la ONU sus servicios y pagos.

El proyecto de resolución de prórroga lo presentó por Washington como ha sido habitual, pero el de este año, elaborado con toda seguridad en Rabat, proponía modificar el mandato de la MINURSO y respaldar el plan de autonomía marroquí como base para las sempiternas negociaciones, hasta el punto de eliminar la R (referéndum) de sus siglas. El documento contaba con el apoyo de Francia y Gran Bretaña. Pero el plan alauita se torció por la intervención de un tercero.

Por primera vez, Rusia salió en ayuda de los saharauis para fastidiar a un aliado incondicional de Estados Unidos, como es Marruecos, y favorece a uno suyo, Argelia. Este hecho resulta tanto más sorprendente cuanto que, en 1975, la URSS (como el bloque árabe) asistió poco menos que impasible a la “marcha verde” montada por el rey Hassán II contra España.

En la sesión del 30 de octubre, el embajador ruso no sólo vetó el proyecto de resolución de EEUU, sino que presentó uno propio, en el que proponía la prórroga por otro año de la MINURSO, sin alterar su nombre, ni su estructura ni sus objetivos. Tampoco prosperó al no alcanzar el mínimo reglamentario de nueve votos afirmativos. La delegación de EE. UU. votó en contra; y la de China, a favor.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuyo mandato concluye en enero, emitió un comunicado el 1 de noviembre, en el que recalcó que la retirada de la MINURSO, creada para garantizar el derecho de autodeterminación de los saharauis, no anula los derechos inalienables de éstos.

Añadió que la ONU seguirá respaldando el diálogo para alcanzar “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable” a través de su enviado personal, Staffan de Mistura, y pidió a todos los implicados que renunciaran “a cualquier acción que pueda aumentar aún más las tensiones o socavar la estabilidad regional”.

Sin duda, una vez completado el desmantelamiento de la MINURSO, aumentará el riesgo de aumento de los choques armados entre las Fuerzas Armadas Reales marroquíes y el Frente Polisario, ya que ambos “se tienen ganas”.

Y si bien Marruecos cuenta con el apoyo tecnológico y militar de EEUU y de Israel, los saharauis recibirán el de Argelia y, por medio de ella, el de Rusia. Quizás dentro de unas semanas demos noticias de combates de drones en el Sáhara, como los que se están librando desde San Petersburgo a Sebastopol.

A finales de octubre, el régimen argelino, otra dictadura, pero de partido socialista, envió tropas a Níger, donde gobierna una junta militar que ha expulsado a las misiones francesas y ha roto relaciones con París, mientras que ha invitado a militares y civiles rusos.

El objetivo es la protección de las obras del futuro gasoducto transahariano, que permitirá a Nigeria exportar gas natural a Europa, al enlazar con los gasoductos argelinos, uno de los cuales, el Medgaz, termina en Almería. Se trata de la primera vez que Argelia despliega unidades militares en el extranjero desde 1973, cuando mandó fuerzas de apoyo a Egipto en la guerra del Yom Kippur.

Los conflictos empiezan a rugir en el flanco sur de la OTAN.

Los saharauis confirman que los marroquíes son unos vecinos hostiles e imperialistas. En cambio, muchos españoles, encabezados por Pedro Sánchez y sus ministros, siguen convencidos de que Marruecos es un aliado fiable. ¿Por qué piensan así? ¿O por cuánto?