La ONU impone el plan de autonomía de Marruecos y respalda su soberanía sobre el Sáhara Occidental

La ONU ha impuesto este viernes 31 de octubre el plan de autonomía de Marruecos y ha respaldado su soberanía sobre el Sáhara Occidental. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado la renovación de la misión de la ONU (Minurso) en la región y ha respaldado la propuesta de Marruecos, con el apoyo de EEUU. Argelia se ha abstenido en la votación.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado este viernes, con 11 votos a favor, tres abstenciones y sin la participación de Argelia, una resolución redactada por Estados Unidos que renueva por un año la misión de Naciones Unidas en la región (Minurso). En el texto, se ha respaldado la reclamación de soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, al establecer el plan de autonomía de Rabat como la base para futuras negociaciones que busquen resolver el conflicto.

El Consejo de Seguridad es el órgano de Naciones Unidas que tiene fuerza vinculante. Está formado por 15 miembros. Cinco permanentes con derecho a veto, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, y diez rotatorios. Los rotatorios están en el Consejo durante dos años. Para sacar adelante una resolución, se necesitan como mínimo 9 votos a favor, y ningún veto de los miembros permanentes. En cambio, se busca unanimidad para darle fuerza a las resoluciones de la ONU.

Tradicionalmente, Marruecos que no tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad habla a través de Francia que sí tiene derecho a veto, lo que le permite influir de manera decisiva en las resoluciones relacionadas con el conflicto del Sáhara Occidental.

Con esta resolución, la ONU envía un mensaje claro de respaldo al plan de Marruecos, consolidando su posición diplomática y abriendo una nueva etapa en las negociaciones sobre el futuro del Sáhara Occidental.