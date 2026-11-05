La AEMET avisa por tormentas en la Comunidad Valenciana: «Localmente fuertes»

La AEMET ha confirmado lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana para este jueves 5 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de «chubascos que pueden ser localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta» tanto en el litoral del Mediterráneo como en el prelitoral. También ha confirmado un ligero ascenso de las temperaturas después de unos días de termómetros a la baja. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana.

La AEMET ha desactivado la alerta amarilla en la Comunidad Valenciana, pero para este jueves 5 de noviembre ha confirmado lluvias y tormentas en el Mediterráneo. «Cielo nuboso o muy nuboso por la mañana, con chubascos dispersos que en el litoral y prelitoral pueden ser localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta, remitiendo en general por la tarde y tendiendo a poco nuboso», ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología.

La posibilidad de que llueva en la Comunidad Valenciana entre las 12:00 horas y las 18:00 horas será de un 55% en Alicante capital, un 45% en Valencia y un 60% en Castellón, remitiendo esta posibilidad en las zonas del interior de la Comunidad Valenciana.

La AEMET también ha confirmado «temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios» y «máximas en ascenso, sobre todo en el interior». Así que, después de dos días de invierno en el Mediterráneo, las máximas se irán hasta los 23 ºC en la provincia de Alicante, concretamente en la capital, Elche y Orihuela. En Valencia la máxima será de 21 grados durante el día con mínimas de 6 ºC en Requena, en el interior de la provincia. Castellón volverá a registrar la temperatura más baja de toda la comunidad con 3 ºC en Morella.

Lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana

«En el litoral y prelitoral, chubascos que pueden ser localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este jueves 5 de noviembre.

La predicción de la AEMET del tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 5 de noviembre es la siguiente:

Cielo nuboso o muy nuboso por la mañana, con chubascos dispersos que en el litoral y prelitoral pueden ser localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta, remitiendo en general por la tarde y tendiendo a poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ascenso, sobre todo en el interior. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste en el interior y con intervalos de componente norte moderado en el litoral.