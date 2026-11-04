La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por lluvias: «Chubascos fuertes y persistentes»

La Comunidad Valenciana sigue en alerta amarilla por lluvias en este miércoles 4 de noviembre. La AEMET mantiene el aviso decretado el martes por los «chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes» que se producirán en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante durante buena parte del día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y las lluvias en la Comunidad Valenciana para este miércoles 4 de noviembre.

La Comunidad Valenciana sigue en alerta por lluvias, especialmente las provincias de Valencia y Alicante, que en la jornada de martes también tuvieron la presencia de lluvias. Tal y como sucedió en la jornada de ayer, la AEMET ha decretado la alerta amarilla por una precipitación acumulada en una hora de 20 mm y de 60 mm en 12 horas en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de la provincia de Valencia. La alerta está activada hasta la 15.00 horas.

«En el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante, chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes», avisa la AEMET sobre los fenómenos previstos durante un miércoles 4 de noviembre en el que también se ha confirmado otro «ligero descenso de las temperaturas». De esta manera, la mínima de la zona volverá a estar en la provincia de Castellón, donde se llegará a 1 grado en Morella. La máxima del día de la Comunidad Valenciana estará en la ciudad de Elche, donde se llegará hasta los 21 grados en las principales horas de la tarde.

Alerta amarilla por lluvias

«En el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante, chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes», dice la AEMET sobre los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana para este miércoles 4 de noviembre.

La predicción del tiempo de la AEMET es la siguiente:

Cielo muy nuboso. En la mitad sur, chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante; en la mitad norte, no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas en descenso ligero o sin cambios. En el litoral, viento moderado de componente norte, tendiendo a amainar por la tarde; en el resto, viento flojo de dirección variable, predominando la componente este.