Confirmado por la AEMET: subida de temperaturas y sol en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana vivirá un día plácido este viernes 6 de noviembre en el que la AEMET ha anunciado sol y aumento de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado un ligero descenso de las mínimas y un ascenso de las máximas en todos los puntos del Mediterráneo, especialmente en la provincia de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el aumento de las temperaturas y el tiempo en la Comunidad Valenciana.

Después de varios días con las lluvias como protagonistas y el frío propio de esta época del año, el tiempo dará este viernes 6 de noviembre un respiro a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado un día soleado y subida de las temperaturas que serán especialmente plausibles en la provincia de Alicante, donde se llegará a los 23 grados en Orihuela o 22 en Elche. En la capital la máxima será de 22 ºC y la mínima será de 11 ºC.

«Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Nubes bajas y posibles brumas en zonas del litoral por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente este en el litoral por la tarde», ha confirmado la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Alicante.

En Valencia también será un día de sol y temperaturas plácidas. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 21 ºC y la mínima de 10. Durante la madrugada los termómetros descenderán hasta los 8 grados en Onteniente y los 5 ºC en Requena, en el interior de la provincia. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Nubes bajas y posibles brumas en zonas del litoral por la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ligero ascenso en el litoral y prelitoral y sin cambios en el interior. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente este en el litoral por la tarde», dice la AEMET.

La mínima del día volverá a contabilizarse en Morella, en el interior de la provincia de Castellón, donde se llegará a los 4 grados durante la madrugada. En la capital la máxima será de 21 ºC y la mínima rondará los 10 ºC.

Suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana de la AEMET para este viernes 6 de noviembre es la siguiente:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Nubes bajas y posibles brumas en zonas del litoral por la mañana. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente este en el litoral por la tarde.