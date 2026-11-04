Fundación Naturgy convierte la ayuda tras la DANA en nuevas oportunidades para cerca de 47.000 personas en la Comunidad Valenciana

El plan ‘Sumando Energías por Valencia’, puesto en marcha por la Fundación Naturgy para contribuir a la recuperación tras la DANA del 29 de octubre de 2024, ha beneficiado a 47.000 personas en la Comunidad Valenciana. La Fundación Naturgy ha presentado los resultados de esta iniciativa en un encuentro celebrado en el Palacio de Congresos de Valencia. En ese encuentro se han dado cita más de 1.400 asistentes, más de 1.100 de ellos estudiantes, entre representantes institucionales, entidades sociales, comunidad educativa y organizaciones colaboradoras.

El acto ha contado con la asistencia del presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés; la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Vivienda. Empleo y Juventud, Susana Camarero; el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí; y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, junto a alcaldes y representantes de municipios afectados.

‘Sumando energías por Valencia’ nació para impulsar la recuperación del territorio mediante soluciones capaces de responder a las necesidades inmediatas y, al mismo tiempo, generar capacidades y oportunidades duraderas. El programa ha trasladado al territorio el conocimiento y la experiencia de la Fundación Naturgy en energía, acción social, educación, empleabilidad, medioambiente y divulgación.

La iniciativa se ha articulado en torno a cuatro grandes ejes de actuación: personas, educación, empleo y medioambiente. A través de este enfoque integral, ha combinado la rehabilitación energética de viviendas, el apoyo a entidades sociales, la instalación de sistemas solares, la educación energética, la formación profesionalizadora, la recuperación de espacios naturales y la elaboración de estudios sobre la resiliencia del territorio.

Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, ha señalado que «la respuesta a una situación como la vivida en Valencia exige estar cerca de las personas desde el primer momento, pero también ser capaces de mirar más allá de la emergencia». Con ‘Sumando Energías por Valencia’ hemos querido poner nuestras capacidades y conocimiento al servicio de la recuperación para contribuir a generar oportunidades que perduren en el tiempo. Más de un año después, vemos cómo aquel compromiso se ha traducido en hogares rehabilitados, centros educativos y sociales más eficientes, nuevas oportunidades de empleo y formación y espacios naturales recuperados. Ese es el verdadero valor del programa. Contribuir a que la recuperación deje también capacidades y oportunidades de futuro».

Para Reynés, «los beneficiarios del programa reflejan el alcance de un esfuerzo colectivo que ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones, entidades sociales, comunidad educativa, empresas y sociedad civil».

Una canción creada desde la memoria y la mirada de la infancia

Uno de los momentos más especiales del acto ha sido el estreno de ‘Un sol invitado’, una canción compuesta por la cantante valenciana Alba Reche a partir de palabras, emociones y experiencias compartidas con los niños y participantes en el programa.

Más de 1.100 escolares se han sumado a la interpretación de la canción desde el auditorio, mientras un coro de 100 niños y niñas ha acompañado a la artista sobre el escenario. La canción recoge su vínculo con el territorio y su mirada de esperanza hacia el futuro.

Para la artista ilicitana Alba Reche, «la ternura ha sido una emoción fundamental en este proyecto. Algo que tuve claro desde el principio era que debía ser un proceso muy respetuoso, tratado con mucha empatía y cariño».

El encuentro se ha complementado con una exposición colaborativa elaborada a partir de trabajos, reflexiones y expresiones artísticas del alumnado de los centros participantes. La muestra recoge sus vivencias tras la DANA y nace con la voluntad de preservar la memoria de lo ocurrido y dejar un testimonio colectivo del camino recorrido.

Cuatro ejes con un mismo objetivo: contribuir a la recuperación

En el ámbito social, Fundación Naturgy ha llevado a cabo más de 600 rehabilitaciones energéticas de viviendas afectadas, que han permitido mejorar de forma ágil las condiciones de habitabilidad, seguridad y eficiencia energética de los hogares, sin acometer obras estructurales ni obligar a las familias a abandonarlos durante los trabajos.

Las actuaciones han incluido mejoras en aislamientos y carpinterías, reparación de humedades, sustitución de calderas, termos y electrodomésticos, y diferentes intervenciones en instalaciones eléctricas y de gas.

La iniciativa ha apoyado, además, la rehabilitación energética de siete entidades sociales y ha instalado sistemas de generación solar en 22 centros de atención a personas vulnerables. Estas instalaciones permitirán reducir su gasto energético y destinar más recursos a la atención y acompañamiento de las personas que lo necesitan.

A estas actuaciones se suman cerca de 140 talleres de la Escuela de Energía, dirigidos a las familias y profesionales de los servicios sociales. En el ámbito educativo, el programa ha acompañado a 132 centros educativos de los municipios afectados, combinando actuaciones dirigidas a mejorar sus instalaciones con iniciativas de sensibilización y formación. En total, se han instalado placas en 42 colegios, se han realizado 40 auditorías energéticas educativas y se han impartido 449 talleres dirigidos a alumnado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, con el objetivo de acercar a los estudiantes conocimientos sobre energía, sostenibilidad y consumo responsable.

Las actuaciones han combinado así la mejoría de las instalaciones con el aprendizaje práctico. Las instalaciones fotovoltaicas contribuirán a reducir el consumo energético de los centros y permitirán que el alumnado conozca de manera directa cómo se genera y se utiliza la energía renovable.

En la línea del empleo, uno de los principales legados de ‘Sumando Energías por Valencia’ es la creación de oportunidades profesionales vinculadas al sector energético. A través de siete itinerarios formativos y 21 acciones profesionalizadoras, un total de 348 personas han adquirido nuevas competencias y conocimientos especializados.

Un total de 52 participantes ya han accedido a un puesto de trabajo. El programa ha contribuido así no solo a mejorar su capacitación, sino también a convertir la recuperación del territorio en una oportunidad real de inserción laboral y desarrollo profesional.

El eje medioambiental se ha concretado en seis jornadas de voluntariado, que han movilizado a 200 voluntarios y vecinos. Estas actuaciones han permitido intervenir cerca de dos hectáreas de espacios naturales y retirar 1.500 kilogramos de residuos y restos.

Finalmente, el programa también ha impulsado la publicación de dos estudios sobre cuestiones relacionadas con la recuperación y la resiliencia del territorio, entre ellas la gestión de residuos de la DANA y la respuesta de las infraestructuras energéticas.

Una respuesta construida sobre 144 alianzas

‘Sumando Energías por Valencia’ ha movilizado una amplia red formada por administraciones públicas, ayuntamientos, entidades sociales, centros educativos, universidades, asociaciones profesionales, empresas especializadas y organizaciones del sector energético. En total, se han firmado 144 convenios vinculados al Plan.