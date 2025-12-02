Las recomendaciones ofrecidas por la Escuela de Energía de Fundación Naturgy han permitido a los hogares vulnerables acompañados lograr ahorros medios de 467 euros, una cifra que evidencia el impacto directo de las acciones contra la pobreza energética severa y oculta.

Esta conclusión forma parte del informe presentado durante la jornada Medir para actuar, actuar para reducir, celebrada en Madrid el 2 de diciembre, en la que también se reveló que el acogimiento al bono social se ha incrementado del 12% al 55% en estos hogares gracias a la labor formativa de Naturgy.

Un reto estructural en España

La pobreza energética severa y oculta representa un reto estructural en España, tal como señala el estudio VAREX-2024 realizado por el Instituto de Investigación Tecnológica y la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas.

El análisis evaluó el impacto de las rehabilitaciones exprés impulsadas por Fundación Naturgy en hogares vulnerables de distintas provincias españolas. Los datos son contundentes: el 40% de los hogares analizados gasta menos de una cuarta parte de lo que necesitaría para mantener condiciones adecuadas de confort térmico, lo que demuestra la magnitud de la pobreza energética severa.

Formación como palanca

Almudena Laguillo, responsable de la Escuela de Energía de Fundación Naturgy, destacó durante la presentación del informe El acompañamiento a familias vulnerables: Escuela de energía de Fundación Naturgy y puntos de asesoramiento energético que «la formación es una de las palancas fundamentales para paliar la pobreza energética».

La Escuela ha realizado 3.800 talleres y casi 44.000 formaciones en 925 municipios de toda España, un trabajo de acompañamiento que ha conseguido que el uso del bono social pase del 12% al 55% en los hogares acompañados.

Escucha y diálogo

El evento contó con la participación de Víctor Marcos Morell, director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, quien valoró la importancia de contar con datos medibles para hacer frente a la pobreza energética severa.

Sobre la nueva Estrategia de Pobreza Energética, Marcos Morell explicó que «hemos querido ir más allá de los trámites reglados y fríos, realizando un verdadero procedimiento de escucha, dialogando con los sectores implicados y también con las personas vulnerables».

Rehabilitaciones exprés

El estudio VAREX-2024 analizó el impacto de cerca de medio centenar de intervenciones de rehabilitación exprés en hogares vulnerables de diez provincias españolas, centrándose en la evolución del gasto energético teórico y la brecha de pobreza energética.

Las conclusiones revelan que las medidas generan ahorros energéticos del 6%, aunque insuficientes en muchos casos para sacar a los hogares de esta situación. El porcentaje de hogares en situación de pobreza energética oculta bajó del 71,7% al 68,3%, y se consiguió reducir la brecha en alrededor de 70 euros.

Las medidas más eficaces para mejorar la situación de los hogares fueron el aislamiento de muros y la sustitución de ventanas o electrodomésticos. Las medidas de microeficiencia mostraron un impacto limitado de forma individual, pero relevante cuando se aplicaron de forma combinada. El ahorro económico medio por hogar con la instalación de burletes es del 3,2%, mientras que aplicando un kit completo alcanza casi el 9%.

Mejora del confort

El confort térmico que perciben las personas afectadas por la pobreza energética severa mejora tras las intervenciones, especialmente en los hogares donde se aplicaron medidas más ambiciosas.

El contexto territorial también importa, ya que provincias como Ceuta o Madrid mostraron mayores reducciones en el gasto energético teórico, mientras que en Alicante el impacto fue menor. La brecha de pobreza energética disminuyó de forma más considerable en Ceuta, Tarragona y Baleares, lo que refuerza la necesidad de adaptar las intervenciones al clima y a las condiciones locales.

El estudio permite concluir que las intervenciones de rehabilitación exprés generan ahorros energéticos significativos y mejoran el confort térmico, aunque no son suficientes para erradicar la pobreza energética severa en los casos más graves. Esta realidad obliga a plantear estrategias más ambiciosas y adaptadas a cada territorio, combinando medidas estructurales con el acompañamiento formativo que ofrece Naturgy a través de su Escuela de Energía.

Propuestas de actuación

Para mejorar la eficacia de las políticas en línea con la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE 2026-2030), el estudio propone escalar las intervenciones estructurales, priorizando medidas de mayor impacto como el aislamiento de muros y la sustitución de ventanas. También plantea diseñar mecanismos de financiación pública que permitan a las ONG acometer estas reformas en hogares vulnerables.

El representante del MITECO puso en valor la importancia de contar con datos medibles, señalando que «el gasto energético medio ha bajado, especialmente en los niveles más bajos de renta, con descensos del 24% y el 10%». Víctor Marcos Morell quiso agradecer el trabajo de Fundación Naturgy, recordando que «tenéis nuestra puerta abierta, ya que estamos encantados de aprender, escuchar y seguir colaborando».

Indicadores y soluciones

La jornada incluyó una mesa redonda titulada Del indicador a la identificación, moderada por Ester Sevilla, con la participación de Efraim Centeno, director de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas; Jaume Cases, director de Transformación y Operaciones de Naturgy Clientes; y Ángel Fernández, gerente de la EMSV Getafe.

Efraim Centeno señaló la importancia de los datos para abordar la pobreza energética severa. «La casuística es muy complicada, pero estar continuamente trabajando los indicadores nos permite entenderla», afirmó.

Intermediación de las empresas energéticas

Jaume Cases indicó que «las empresas energéticas somos el intermediario necesario entre el consumidor y las ayudas. Nuestra labor ha sido eliminar barreras, en particular el acceso al bono social por parte de aquella ciudadanía que sería potencialmente beneficiaria».

El directivo destacó el papel de Naturgy como puente entre las administraciones y los hogares vulnerables, recordando que «el consumidor tiene que percibir que realmente está recibiendo una ayuda».

Estigma y datos

Ángel Fernández, gerente de la EMSV Getafe, hizo énfasis en tres circunstancias que condicionan su trabajo: la pobreza energética oculta, el estigma asociado y la necesidad de datos precisos «porque necesitamos conocer qué personas están afectadas y cuáles son las medidas más adecuadas». Estas tres variables dificultan la identificación de los afectados, un reto que requiere coordinación entre todas las partes implicadas.

La jornada fue inaugurada por Rafael Villaseca, presidente de Fundación Naturgy, quien aseguró que estos datos resultan fundamentales «en un ámbito tan complejo como la lucha contra la pobreza energética». Villaseca destacó que «hemos evaluado cerca de 500 intervenciones de rehabilitación exprés y microeficiencia, y los datos confirman su eficacia».

Compromiso social

María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, clausuró el evento poniendo en valor el trabajo realizado, que «demuestra que rehabilitar ayuda no sólo a reducir el gasto energético, sino también a que las familias tengan viviendas dignas y mejor calidad de vida».

La directiva de Fundación Naturgy lamentó que el «40% de las familias se encuentren en una situación de pobreza energética oculta o severa», y alertó de que «vivir gastando menos de una cuarta parte de lo necesario es un problema social que debemos abordar».

Fundación Naturgy, creada en 1992 por la compañía energética, tiene entre sus líneas de actuación transferir conocimientos especializados sobre las nuevas tecnologías energéticas y la transición hacia un sistema de energía más sostenible.

La fundación desarrolla programas de acción social destinados a paliar la vulnerabilidad energética, un programa educativo referente en materia de energía y formación profesionalizadora para la mejora de la empleabilidad en el sector.