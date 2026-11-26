La entrevista de Plex a Pedro Sánchez ha dejado un momento especialmente significativo cuando la conversación ha pasado de los videojuegos y las aficiones personales a los problemas que siguen pendientes en España. El creador de contenido recordó al presidente del Gobierno la situación de los damnificados por el volcán de La Palma y puso el foco en las familias que todavía viven en alojamientos provisionales. «Han pasado cinco años y hay gente que sigue viviendo en contenedores», le reprochó durante una conversación que también abordó otras cuestiones políticas y sociales.

El reproche de Plex a Pedro Sánchez

Plex, cuyo nombre real es Daniel Alonso Agúndez, aprovechó el encuentro para plantear una cuestión que continúa preocupando a los habitantes de La Palma. El youtuber recordó que la erupción volcánica de 2021 dejó a miles de personas sin sus viviendas y cuestionó que, después de cinco años, todavía haya afectados que no hayan recuperado una solución habitacional definitiva.

La conversación también puso sobre la mesa la necesidad de que las distintas administraciones colaboren ante situaciones de emergencia. La referencia al volcán llegó en una entrevista de formato cercano, en la que Sánchez habló de su trayectoria política, las redes sociales, la desigualdad y los problemas que afectan a los ciudadanos. El encuentro se publicó el 25 de noviembre en el canal de YouTube de Plex, junto a otra entrevista realizada al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Cinco años después, todavía hay familias en contenedores

La erupción del volcán Tajogaite comenzó el 19 de septiembre de 2021 y se prolongó durante 85 días, hasta el 13 de diciembre. Según los datos recopilados en el quinto aniversario, la lava sepultó 1.219 hectáreas, destruyó 2.988 edificaciones y arrasó 1.345 viviendas. Además, alrededor de 2.000 personas perdieron sus hogares y cientos de hectáreas de cultivos quedaron afectadas.

La situación habitacional continúa siendo uno de los principales problemas. En septiembre de 2026, medios informaron de que todavía había 39 contenedores ocupados en Los Llanos de Aridane y otras familias alojadas en viviendas modulares de madera en El Paso. La dificultad para reconstruir las casas, las compensaciones económicas y el encarecimiento de los alquileres explican parte de esta prolongada espera.

El Gobierno de Canarias prepara nuevos realojos

La situación ha obligado a las administraciones a buscar alternativas. El 11 de noviembre, el Gobierno de Canarias anunció un régimen transitorio para trasladar a las familias que continúan en alojamientos prefabricados a viviendas públicas. Entre las actuaciones previstas destaca un edificio de 53 viviendas en Los Llanos de Aridane, adquirido por 10,3 millones de euros.

Sin embargo, el traslado no supone todavía una solución definitiva para todos los afectados. La asociación Tierra Bonita calcula que entre 60 y 70 familias podrían seguir viviendo en casas prefabricadas, aunque reconoce que no existen cifras oficiales claras. Cinco años después de la erupción, la reconstrucción de La Palma continúa siendo una asignatura pendiente para numerosos vecinos que todavía esperan recuperar la estabilidad que perdieron bajo la lava.