Expertos en psicología han dejado claro en varios estudios que los nacidos entre los 60 y 70 forman parte de la última generación que realmente tuvo una infancia feliz. Psicólogos profesionales en estudiar las relaciones humanas han informado que las personas que formaron parte de la llamada generación del baby boom fueron las últimas que tuvieron libertad para desarrollarse, ya que no tenían una supervisión adulta constante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre la última generación feliz.

La generación de los 60 y 70 son los famosos baby boomers que en la próxima década llegarán por millones a la jubilación en España. En los próximos años, la Seguridad Social ha previsto que cientos de miles de ciudadanos cumplirán con los requisitos de edad y cotización para acceder a una pensión contributiva y eso supondrá un gran reto para la maltrecha hucha de las pensiones. De la de España y del resto de Europa, ya que este es un reto que tendrán que afrontar varios países de la Unión Europea.

Esto es debido al llamado baby boom, que a nivel mundial fue entre 1946 y 1964 después de la Segunda Guerra Mundial y que a España llegó más tarde, siendo desde 1958 a 1977. Así que los nacidos durante estas fechas cumplirán los requisitos en los próximos meses o años para acceder a la pensión que han ido generando durante estos años. Y el aumento de la esperanza de vida hace aún más complicado el resto para los ciudadanos españoles y del resto del mundo. Por ello se viene retrasando la edad de jubilación conforme a la Ley 27/2011 y a partir del 1 de enero irá hasta los 67 años para los que no pueden cumplir con los requisitos de 38 años y seis meses cotizados durante la vida laboral.

La psicología y la generación de los 60 y 70

Los psicólogos se han pronunciado recientemente sobre los nacidos en los 60 y 70 y han catalogado a esta generación como la última que será feliz de la historia. ¿El motivo? Estos niños disfrutaron de una libertad que se ha ido perdiendo poco a poco por la extrema vigilancia de los padres sobre los niños de hoy en día.

Esto era algo clásico de la época: vivir en una era sin móviles, ni pantallas ni otros dispositivos electrónicos en los que la vida se hacía en la calle y había que inventar juegos para pasar el rato. Esto, unido a la sensación de libertad por no tener una supervisión adulta constante, es lo que señala Peter Gray, profesor investigador en el Boston College, que lleva años estudiando la conducta de los niños y la importancia del juego libre en el desarrollo infantil.

Esta libertad a la hora de, simplemente, poder jugar en un parque, hace que los niños puedan relacionarse mejor y desarrollar mayor capacidad para tomar decisiones. Según este psicólogo experto en la materia, la supervisión extrema de los adultos puede limitar estas facultades y esto lo ha podido observar principalmente en los países desarrollados. En un trabajo publicado en su día en el American Journal of Play, también relacionó esta pérdida de libertad con el problema de salud mental durante la etapa infantil.

Así que, según este experto en psicología, los padres de hoy deben saber que una mayor autonomía para sus hijos puede desembocar en ventajas a la hora de relacionarse, tomar decisiones y tener un mejor estado de ánimo. Por ello confirma que la generación de los 60 y 70, que creció con menos supervisión, ha sido la última generación feliz de la historia.